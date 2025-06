Afgelopen weekend waren Max Verstappen en Red Bull Racing onderwerp van gesprek tijdens en na de F1 Grand Prix van Spanje. De bom die bij de Nederlander al een tijdje op barsten stond, kwam daadwerkelijk tot ontploffing in Barcelona. De Nederlander kan hier echter niet alleen als hoofdschuldige van worden gezien.

Aan het begin van dit seizoen, toen de lichten nog voor het eerst uit moesten gaan voor de eerste race van 2025, was het al duidelijk dat McLaren het te kloppen team zou zijn. Red Bull en Verstappen waren het momentum gedurende het seizoen 2024 kwijtgeraakt aan het Britse team, dat naast de auto ook nog eens een ijzersterk rijdersduo had. Ondertussen moest Verstappen het doen met een auto die de derde auto van de grid was. Wereldkampioen werd hij in 2024 alsnog, maar bij de constructeurs had Red Bull geen schijn van kans.

Nieuwe hoop in 2025

Ondanks het vertrek van Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley was er bij Red Bull hoop dat het team in 2025 gewoon weer mee kon strijden om de titel bij in ieder geval de coureurs met Verstappen. Daar had de Nederlander echter wel een auto voor nodig waar dit mee mogelijk was, en daarvoor moesten er in 2025 grote stappen worden gezet. Stappen die, zo weten we inmiddels, niet zijn gezet. De windtunnel van Red Bull is enorm verouderd, de upgrades hebben niet het effect gehad waarop gehoopt was en ook de nieuwe reglementen omtrent de achtervleugel en voorvleugel hebben het verschil tussen McLaren en de rest niet goed kunnen maken.

Red Bull met handen in het haar

Dan is er ook nog de hele situatie omtrent de tweede coureur bij Red Bull. Eigenlijk moet Verstappen het al een paar jaar voorin helemaal alleen opnemen tegen de auto's van Mercedes, McLaren en Ferrari. Red Bull heeft niet de luxe om met twee auto's voorin een strategisch spel te spelen. Zowel Liam Lawson als Yuki Tsunoda en eigenlijk ook al Sergio Perez, Alexandere Albon en Pierre Gasly, zijn niet in staat gebleken om stabiel voorin mee te doen zoals Valtteri Bottas dat bijvoorbeeld bij Mercedes een paar jaar geleden wel elk jaar voor elkaar kreeg als teamgenoot van Lewis Hamilton.

Red Bull probeert van alles onder druk van clausule Verstappen

De mindere auto en het vertrekkende personeel, met daarbij ook nog de bestuurlijke onrust wegens de inmiddels welbekende machtsstrijd, hebben ervoor gezorgd dat de geruchten over Verstappen en een vertrek sinds 2024 alleen maar zijn toegenomen. De clausule in het contract van Verstappen maakt het er allemaal niet makkelijker op en verhoogt alleen maar de druk in een seizoen waarin het team wellicht zich wat meer op 2026 had willen focussen, een seizoen waarin het voor het eerst zelf motoren gaat ontwikkelen samen met Ford.

Verstappen en zijn kamp nemen echter met niks meer genoegen dan meedoen om kampioenschappen. Dit zorgde ervoor dat Red Bull ook in 2025 volop voor het kampioenschap bij de coureurs moet gaan en er upgrades moeten komen om de Nederlander een kans te geven. Toch heeft het team ook zelf door dat McLaren de beste auto heeft en er meer nodig is. Dit bleek wel in Monaco en Spanje, toen het voor alternatieve strategieën ging. Dit was volgens Red Bull namelijk de enige kans om Verstappen op P1 te krijgen of in ieder geval een kans te geven om voor de overwinning te gaan. Het was een juiste inschatting, maar de uitvoering was niet goed genoeg. In Monaco reden ze twee keer zolang mogelijk door om bij een eventuele safety car of rode vlag, die niet kwam, op P1 terecht te komen. In Spanje ging het team voor een driestopper, zodat Verstappen op elke band kon pushen. Ook dit werkte bijna, maar niet helemaal. Het is wel een duidelijk teken dat Red Bull zelf nu ook niet meer denkt dat McLaren op pure snelheid verslagen kan worden.

Red Bull creëert problemen voor Verstappen

Dit alles zou uiteindelijk de situatie creëren die we aan het einde in Spanje zagen en waar Verstappen - deels terecht - de schuld vooral voor kreeg. De alternatieve strategie zorgde er echte wel voor dat Red Bull bij de safety car alleen nog hards over zou hebben voor de herstart of de Nederlander op oude softs aan zijn lot over moest laten. Allebei geen ideale situatie. Dit creëert vervolgens de matige herstart van Verstappen, die al boos was op het feit dat hij op hards moest herstarten. Daarna kreeg hij Charles Leclerc en George Russell nog tegen zijn auto aan op het rechte stuk en in de eerste bocht, waarna Red Bull vervolgens weer in de fout zou gaan.

Red Bull besloot eerder dit seizoen, toen Verstappen in de clinch lag met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race in Saoedi-Arabië, Verstappen ondanks de dreiging van een straf door te laten rijden en hem niet te vragen om de positie terug te geven. In Spanje deed eenzelfde situatie zich voor, maar in dit geval was het redelijk duidelijk dat Verstappen tijdens het incident met Russell niks fout had gedaan. Toch besloot Red Bull dit keer wel aan Verstappen te vragen om de plek terug te geven in plaats van het oordeel van de FIA af te wachten na de race. Een al opgefokte Verstappen was op deze manier door Red Bull niet tot zijn limiet gepusht, maar er overheen. Met alle gevolgen van dien.

Opeenstapeling van fouten Red Bull

De actie van Verstappen valt niet goed te praten, zelfs als het niet bewust was is het nog steeds een fout van Verstappen, maar het was allemaal wel te voorkomen geweest. Niet alleen door Verstappen zelf, maar ook door Red Bull. Verstappen werd afgelopen zondag door beslissingen van Red Bull tot het maximale gedreven en het team ging daar uiteindelijk dus zelfs overheen toen het de Nederlander onnodig vroeg om de plek terug te geven. Dit, het feit dat er geen softs meer over waren aan het einde van de race en de beslissing om Verstappen op de hards te zetten zorgde voor een opeenstapeling van frustratie bij de Nederlander, waarbij de kers op de taart uiteindelijk de boardradio van race engineer Gianpiero Lambiase was waarin hij vroeg aan Verstappen om de positie terug te geven aan Russell. Er wordt naar Verstappen gekeken als hoofdschuldige, maar Red Bull was de veroorzaker van de hele situatie.

