Ferrari-teambaas Fred Vasseur laat weten dat er, ondanks de alarmerende uitspraken van Lewis Hamilton na afloop van de Grand Prix van Spanje, geen reden tot paniek is binnen de Italiaanse grootmacht.

Lewis Hamilton verscheen na afloop van de Grand Prix van Spanje uiterst teleurgesteld voor de camera, nadat hij in Barcelona als zevende over de streep kwam. De tijdstraf van Max Verstappen bracht de zevenvoudig wereldkampioen nog naar P6, maar een glimlach kon er niet vanaf. Hamilton was zeer kort van stof, beschreef het als de slechtste race uit zijn carrière, liet optekenen dat Ferrari vast niet met antwoorden komt en kon naar eigen zeggen niet wachten om naar huis te gaan.

Paniek zaaien

Volgens teambaas Fred Vasseur zijn de gepeperde uitspraken van Hamilton geen reden tot paniek: "We hebben genoeg ervaring om geen conclusies te trekken op basis van de eerste woorden [na de race] van een coureur", klonk het tegenover de aanwezige media. "Als je paniek wil zaaien, kan dat. Maar dat is hier niet het geval."

Problemen in de laatste stint

Vasseur vervolgt: "Ik denk dat hij zeventig procent van de race voor Russell reed. Ik weet niet zeker of Russell na afloop ook heeft geroepen dat de race een ramp was. In de laatste stint voor de safety car, hadden we een probleem met de auto. Het resultaat was niet goed, maar we reden wel 45 ronden voor Russell."