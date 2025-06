'Russell drukte al op radioknop nog vóórdat hij werd geraakt door Verstappen'

George Russell (27) stond al op scherp om het vergrijp van Max Verstappen (27) tijdens de Spaanse Grand Prix te melden bij zijn team, zo blijkt uit nieuwe beelden die naar boven zijn gekomen tijdens de populaire podcast Pitstop van Jake Boys en Fabio Bocca. "Dit is waarschijnlijk het snelste dat ik iemand ooit op de radioknop heb zien drukken", klinkt het.

Jake en Fab, die alleen op Instagram al 268 duizend volgers hebben, bespreken in hun podcast de ontwikkelingen in de Formule 1 - en in hun meest recente aflevering kon de situatie tussen Russell en Verstappen natuurlijk niet onbesproken blijven. Het tweetal komt echter met een opvallend statement en ondersteunt dit met nieuwe beelden vanuit de cockpit van Russell. De Brit zou namelijk al met zijn duim op de radioknop hebben gezeten, wetende dat hij Verstappen zou raken. Volgens Jake en Fab wilde Russell dit zo snel mogelijk aan de wedstrijdleiding laten weten. Jake stelt dat hij nog nooit een F1-coureur zo snel op de radioknop heeft zien drukken.

Artikel gaat verder onder video

Russell stond klaar om direct op de radio te komen bij clash met Verstappen

"De George en Max ruzie gaat door. Het is waarschijnlijk het snelste dat ik iemand ooit op de radioknop heb zien drukken in mijn leven. Het gebeurde nog voordat de botsing überhaupt plaatsvond", zo vertelt Jake. "Je ziet zijn duim, hij was klaar om direct naar de radio te gaan. Hij is de definitie van een Karen, nietwaar? Hij wilde gelijk de manager [de FIA] spreken." Fab bevestigt het en stelt dat Russell iets wilde uitlokken. "Hij liet zijn auto daar duidelijk staan voor een reden. En ze gaven hem [Verstappen] er een penalty voor. En dat gaat zijn kampioensstrijd ernstig beïnvloeden", aldus Fab. Zou Russell daadwerkelijk hebben geprobeerd Verstappen richting een misstap te drijven?

OOK INTERESSANT: Nieuwe beelden wijzen uit: Verstappen stuurde niet in op Russell in Spanje