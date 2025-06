Welke race gaat Verstappen missen bij een raceban tijdens GP Oostenrijk?

Max Verstappen heeft nog maar een strafpunt nodig om op een raceban uit te komen. De F1 Grand Prix van Spanje kan wat dat betreft een opmaat zijn voor een schorsing van een race. Tijdens de race in Canada voorkwam hij een strafpunt, maar volgend weekend moet de Nederlander nog steeds opletten. Welke race zou hij bij een strafpunt in Spielberg gaan missen?

De Grand Prix van Spanje verliep volgens plan voor Verstappen en Red Bull. Het team besloot met een agressieve driestopper McLaren aan te vallen, iets wat bijna was gelukt. Verstappen kwam bij de laatste pitstop net achter Norris terecht voor P2. De late safety car gooide echter flink wat roet in het eten. Red Bull had door deze agressieve strategie alleen nog maar hards over toen die safety car op de baan kwam, iets waar Verstappen via de boardradio niet van op de hoogte werd gehouden. Vervolgens maakte hij onder de safety car net zoals bijna iedereen een pitstop, maar hij moest dus naar hards, terwijl de rest naar softs kon gaan. Bij de herstart verloor hij meteen de auto op het rechte stuk, waarna Charles Leclerc er al langs zou gaan voor P3. Dit probeerde George Russell vervolgens ook, waarna hij in de eerste bocht iets te agressief aan de binnenkant zat en Verstappen buiten de baan zijn positie behield. Daar waar er geen spraken was van een mogelijke straf, vroeg Red Bull wel aan Verstappen om Russell er weer langs te laten omdat ze dachten dat Verstappen anders een straf zou krijgen.

Maat vol bij Verstappen

Deze opeenstapeling van frustratie was voor Verstappen genoeg reden om volledig rood te zien toen hij Russell de plek weer teruggaf. De Nederlander leek bewust in te sturen op Russell, iets wat uiteindelijk niet het geval bleek te zijn. Wel probeerde hij weer meteen in dezelfde bocht Russell in te halen, maar aangezien de auto niet meewerkte volgde er een botsing. Verstappen kreeg hier tien seconden straf en, belangrijker, drie strafpunten voor. De FIA schatte het incident heftiger in dan andere incidenten die vaak een enkele of twee strafpunten opleveren.

Welke race zou Verstappen kunnen missen?

Volgens de regels van de FIA mag een coureur in een periode van twaalf maanden elf strafpunten verzamelen. Bij het twaalfde strafpunt in een jaar is de desbetreffende coureur voor een race geschorst. Tot eind juni moet Verstappen nu op zijn hoede zijn. Dan vervallen er twee strafpunten. Tot die tijd kan een strafpunt (of meer) in Oostenrijk genoeg zijn om een schorsing van een race op te lopen. Mocht hij in Oostenrijk tegen zijn twaalfde strafpunt aanlopen, dan mist de Nederlander de Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone.

