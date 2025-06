Robert Doornbos maakt zich toch wel zorgen over de vorm van Lewis Hamilton bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werd vorig jaar met veel bombarie aangekondigd, maar inmiddels doet het de Rotterdammer pijn om de Engelsman zo te zien worstelen bij de Scuderia.

Hoewel Hamilton in China nog de sprintrace wist te winnen, zijn er voorlopig weinig andere hoogtepunten te noemen van zijn tijd bij Ferrari. In Spanje kwam de zevenvoudig kampioen als zesde over de streep en werd hij in de slotfase nog ingehaald door Nico Hülkenberg. Teamgenoot Charles Leclerc wist de derde plek uit het vuur te slepen.

Doornbos: 'Er is weinig overgebleven van deze geweldige coureur'

Hamilton lijkt voorlopig het tempo van zijn teamgenoot niet te kunnen bijbenen, en Doornbos trekt de voorlopige conclusie dat het avontuur bij Ferrari nu al enigszins is mislukt. "Het circuit waar hij samen met Michael Schumacher de meeste overwinningen (6) behaalde. Twee coureurs die statistisch gezien tot de grootste aller tijden behoren. Maar sinds zijn overstap naar Ferrari is er weinig over van deze geweldige coureur en persoonlijkheid. Het doet pijn om hem zo te zien worstelen. In de laatste ronde werd hij zelfs ingehaald door Hulkenberg voor P6 (na de straf van Max Verstappen)… Heeft Lewis te veel gegokt met zijn droomtransfer naar Ferrari? Of keert hij terug naar zijn winnende vorm als de auto's en regels in 2026 veranderen?", zo vraagt Doornbos zich af op Instagram.

