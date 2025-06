Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat Flavio Briatore met Alpine aan de weg naar de top aan het timmeren is. De markante Italiaan stelde op de persconferentie in Spanje dat zijn team makkelijk kan gaan winnen, moeten ze alleen wel even Verstappen contracteren.

Het Franse Alpine is de afgelopen jaren veelvuldig getransformeerd. Zo stond het jaren op de grid onder de naam Renault, maar dat veranderde vanaf 2021. Daarnaast heeft het trotste team ook de keuze gemaakt om de Franse power units te laten vallen en vanaf volgend jaar worden er Mercedes-krachtbronnen in de auto geschroefd. Met Pierre Gasly en Franco Colapinto beschikt het team over een duo dat een goede mix is van ervaring, maar ook jeugdig talent.

Artikel gaat verder onder video

Alpine moet in de buidel tasten voor Verstappen

Briatore grapte op de persconferentie dat Verstappen binnenhalen de makkelijkste manier is om kampioen te worden. Verstappen legt bij Viaplay uit dat hij het prima kan vinden met de markante teambaas van Alpine: "Ja, maar ik kan het ook altijd wel goed vinden met Flavio, natuurlijk mijn vader kent hem van vroeger, en dat hij nu weer terug in de paddock is enzo. Je ziet natuurlijk wel duidelijk verandering bij Alpine, de afgelopen jaren zeg maar. Met ook nieuwe sponsoren. Dat doet ie goed." Als Verstappen op de hoogte wordt gesteld van de uitspraak van Briatore, is hij ook duidelijk: "Ja, dat kost centen voor Alpine."

Gerelateerd