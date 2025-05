Lewis Hamilton kwalificeerde zich als vijfde voor de F1 Grand Prix van Spanje. De coureur van Ferrari is boos dat er niks aan de pikorde is veranderd, ondanks de intrede van strengere reglementen rondom de flexi-wings. De McLarens zaten een halve seconde onder de tijd van Hamilton. Max Verstappen kon tevens de papajawagens niet verslaan.

Sinds het raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya treedt de FIA harder op tegen het doorbuigen van de voorvleugel. Niet alleen hebben de teams minder tolerantie gekregen, de autosportbond controleert het ook nog eens strenger. Er werd gehoopt dat dit de dominantie van Oscar Piastri en Lando Norris zou doorbreken, maar de McLarens scoorde alsnog een één-tweeresultaat in de kwalificatie. Hamilton is er haast ziek van dat hij, Verstappen en de concurrentie geen stap dichterbij lijken te zijn gekomen.

Geld door de pot spoelen

"Wat een verspilling van geld", zuchtte Hamilton in de mediapen na de kwalificatie. "De balans ligt zeker niet zo lekker als eerst. Het enige wat het heeft gedaan is iedereens geld verspild. Er is letterlijk niks veranderd. Iedereens vleugels buigen nog steeds door, alleen half zo erg. Iedereen heeft nieuwe voorvleugels moeten ontwikkelen en meer geld moeten besteden om deze te produceren. Het is gewoon niet logisch. Het geld had beter naar een goed doel kunnen gaan, maar nee, laten we geld door de pot spoelen! Het is wat het is, we gaan gewoon door."

Over zijn eigen prestatie is hij wel tevreden. Het is pas voor de tweede keer dat Hamilton ploegmaatje Charles Leclerc wist te verslaan. De Brit hoopt zijn eerste beker in een Grand Prix binnen te slepen voor Ferrari: "Ik ga eindelijk een keer proberen op het podium te eindigen."

