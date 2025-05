De nieuwste videogame, F1 25, is op de vrijdag van de Grand Prix van Spanje uitgekomen. EA Sports viert het door Lewis Hamilton het op te laten nemen tegen Kylian Mbappé. Ondanks een extra pitstop wist de Ferrari-coureur alsnog van de voetballegende te winnen.

De officiële Formule 1-spellen worden al sinds 2009 door Codemasters ontwikkeld en sinds 2021 gebeurt dat in samenwerking met EA Sports. F1 25 is de eerste editie waarin Hamilton te zien is in de rode overalls en auto van Ferrari. Hij mocht de strijd aangaan op de PlayStation tegen Mbappé, de 26-jarige voetballer die al 48 goals voor het Franse elftal achter zijn naam heeft staan.

Hamilton vs. Mbappé

Hamilton wilde Mbappé meteen al pushen en raakte tijdens het trainen zelfs een beetje geïrriteerd. "Niet remmen, gewoon doorgaan", zei de zevenvoudig wereldkampioen. Hij maakte tijdens een race over vijf ronden een pitstop om achter Mbappé te belanden en toen hij niet langs de Fransman kwam, grapte hij: "Ik denk dat ik je moet uitschakelen." Uiteindelijk versloeg Hamilton Mbappé alsnog.

