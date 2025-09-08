GPFans heeft vernomen dat Max Verstappen aankomend weekend zijn debuut zal maken in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij zal echter nog niet met een GT3-auto mogen racen op de Nordschleife. GPFans legt uit hoe de viervoudig Formule 1-kampioen zijn GT3-licentie moet behalen op het beruchte circuit in de Duitse Eifel.

Op zaterdag wordt de 65. ADAC ACAS Cup verreden, gevolgd door de 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen op de zondag. Het zijn ronden zeven en acht van het NLS-seizoen. Het aankomende debuut van Verstappen in de NLS komt niet als een verrassing, aangezien hij er geen geheim van heeft gemaakt dat hij ooit de 24 Uur van de Nürburgring wil doen. Hij investeerde dit jaar ook al in zijn eigen GT3-team, Verstappen.com Racing, wat kans maakt op de Gold Cup-titel in de GT World Challenge Europe Endurance Cup met protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen. Er wordt verwacht dat Verstappen aankomend weekend uitkomt in een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP, aangezien Lulham voor dat team bezig is geweest voor een GT3-licentie.

Hoe kan Verstappen zijn Permit A halen?

De NLS staat voor de Nürburgring Langstrecken-Serie, een endurance-kampioenschap met races van vier à zes uur op de Nürburgring Nordschleife. Om met GT3-auto's daar te racen, heb je een speciale licentie nodig van de DMSB, de Duitse autosportbond. Legendes als Verstappen, Lewis Hamilton of Fernando Alonso mogen dus niet zomaar bij de NLS instappen en meedoen.

Ten eerste zal Verstappen zijn Permit B moeten behalen. Hij moet dan twee wedstrijden van de Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) met een andere coureur doen of één wedstrijd in zijn eentje. In de RCN draait het meer om rondetijden dan je positie en een race heet dan ook eigenlijk een Leistungsprüfung, een prestatietest. Verstappen zou echter ook een ander pad kunnen kiezen: trainingen volgen en een theorie-examen doen. Daarvoor zal hij de schoolbanken in moeten bij de DMSB-academie. Geruchten doen de ronde dat hij voor de cursus heeft gekozen in plaats van de RCN en dat hij deze aankomende vrijdag zal volgen.

Loopt bovenstaand proces voorspoedig, dan heeft Verstappen zijn Permit B behaald. Hij mag dan racen in de NLS in Categorie B-auto's, en daar verstaan we GT4-specificatie of langzamer onder. Voor GT3-auto's en de klasse voor Porsche Cup-wagens heb je Permit A nodig. Die behaal je door tenminste 14 ronden af te leggen in een Categorie B-auto zonder incidenten te veroorzaken.

De reden dat de eisen zo streng zijn voor de NLS, evenals voor de 24 Uur van de Nürburgring, is omdat de Nürburgring Nordschleife nou eenmaal een uniek en gevaarlijk circuit is. Vanwege de enorme lengte van de baan, bestaan er geen safety cars. Zelfs als een vangrail kapot is door een crash, wordt de race niet stilgelegd. Er zijn alleen Code 60-zones, sectoren waar je op de pitlimiter moet rijden, wanneer er een ongeluk heeft plaatsgevonden en wanneer er reddingswerkers en marshals op de baan bezig zijn.

Veiligheid staan dus voorop op de Nürburgring en als je een grove fout maakt, zoals contact maken met een andere deelnemer onder gele vlaggen, dan kan je Permit worden afgepakt en moet je weer terug naar de RCN of de trainingen om jezelf te bewijzen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet als je naam Max Verstappen is.

