Norris blijft Verstappen voor in eerste vrije training voor Grand Prix Spanje

Lando Norris heeft met een ronde van 1:13.718 de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Op het Circuit de Catalunya bleef hij Max Verstappen (+0.367) en Lewis Hamilton (+0.378) voor.

Het raceweekend in Barcelona werd afgetrapt met de nodige vraagtekens. De FIA heeft namelijk besloten dat het vanaf nu niet meer toegestaan is met vleugels te rijden die te ver doorbuigen. Dit zou in theorie vooral de teams van McLaren en Mercedes moeten treffen, maar in hoeverre dit echt een nadeel ging zijn voor deze teams, moest nog blijken. De eerste vrije training ging rustig van start onder de strakblauwe Spaanse lucht, maar Hirakawa, de rookie die in mocht stappen bij Haas, zorgde voor het eerste momentje. Hij ging door het grind. Het leverde echter geen noemenswaardige problemen op. In het eerste kwartier was het Norris die de snelste tijd in handen had, met een 1:15.259 op de harde band. Alonso en Verstappen stonden op de tweede en derde stek, op ruim twee tienden.

Snelle runs zorgen voor verschuivingen op tijdenlijst

De snelste tijd van Norris werd zo halverwege de eerste training op Circuit de Catalunya voor het eerst verbeterd. Russell ging op de medium band aan de slag en wist de tijd van de McLaren met ongeveer een halve seconde te verbeteren. Lang bleef deze tijd van Russell niet bovenaan staan, want de coureurs gingen vervolgens met de zachte band aan de slag. Dit zorgde voor flinke verschuivingen op de tijdenlijst. Norris zette de snelste tijd scherper en Verstappen sloot op ruim drie tienden aan op plek twee, gevolgd door Hamilton en Leclerc. De vleugel van McLaren leek nog wel flink door te buigen, zo was op camerabeelden te zien, maar de vraag is of dit binnen de nieuwe limieten van de FIA is.

Norris blijft Verstappen voor in eerste training Spanje

In het laatste deel van de training werkten de coureurs hun long runs af en dus werd er aan de rondetijden niets meer verbeterd. Norris bleef daardoor - met zijn ronde van 1:13.718 - de snelste van de eerste vrije training. Verstappen werd tweede, op ruim drie tienden. De derde tijd was er uiteindelijk voor Hamilton, gevolgd door Leclerc, Piastri, Lawson, Bearman, Hadjar, Tsunoda en Gasly - die gezamenlijk de top tien vormden. Hekkensluiter was Colapinto.

