Red Bull Racing ligt onder vuur vanwege de keuze om Yuki Tsunoda bij het team te halen. Sky F1-commentator David Croft vindt dat Red Bull nog steeds 'de verkeerde coureur' naast Max Verstappen heeft zitten, vooral na de lastige seizoensstart van Tsunoda.

Het duurde slechts twee races voordat de eerste rijderswissel bij Red Bull werd toegepast. Tsunoda kwam ten koste van Liam Lawson bij het eerste team van de Oostenrijkse renstal. Maar het lukt de Japanner nog niet helemaal om in het juiste ritme te komen. Hij wist tot nu toe slechts 10 punten te behalen in het coureurskampioenschap. Mede door zijn wankelende prestaties maakt Red Bull geen aanspraak meer op een eventueel constructeurskampioenschap, iets waar Croft een duidelijke mening over heeft.

Spijt van verkeerde keuze bij Red Bull Racing?

Croft liet in de Sky F1-podcast weten dat Red Bull volgens hem spijt zal krijgen dat het team niet voor Carlos Sainz heeft gekozen: “Persoonlijk denk ik dat ze nog steeds de verkeerde coureur hebben. Als je kampioen wilt worden bij de constructeurs, moet je een coureur nemen die daarvoor goed genoeg is”, aldus Croft.

Yuki Tsunoda is geen constante podiumkandidaat

Volgens hem heeft Tsunoda nog niet aangetoond dat hij een constante podiumkandidaat of racewinnaar is: “En Yuki kan het misschien op termijn waarmaken, maar tot nu toe heeft hij het niet bewezen. Ze hadden voor Carlos Sainz moeten gaan, maar om wat voor reden dan ook is dat niet gebeurd.”

