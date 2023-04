Vincent Bruins

Donderdag 6 april 2023 14:12

Het Ferrari Formule 1-team en de energydrankfabrikant Celsius hebben een sponsordeal aangekondigd voor de drie Grands Prix die dit jaar in de Verenigde Staten van Amerika worden verreden.

De logo's van Celsius zullen te zien zijn op de SF-23-bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Miami op 7 mei, de Grand Prix van de Verenigde Staten op Circuit of the Americas op 22 oktober en ook tijdens de gloednieuwe Grand Prix van Las Vegas op 18 november. Celsius is geen onbekende in de autosport. De energydrankfabrikant is ook te zien op de auto's van onder meer Kaulig Racing en Spire Motorsports in NASCAR.

Artikel gaat verder onder video

Perfecte match

"Celsius deelt de superieure inzet van Scuderia Ferrari voor innovatie, uitmuntendheid en prestaties," aldus John Fieldly, president en CEO van Celsius. "We zijn verheugd om onze samenwerking aan te kondigen met een van de meest iconische merken van de sport als de exclusieve energydrankpartner voor de Amerikaanse Grands Prix van 2023 en om miljoenen Formule 1-enthousiastelingen te betrekken." Celsius zou in Ferrari de perfecte match hebben gevonden, omdat ze dezelfde mentaliteit en passie voor presteren hebben, zo legde Fieldly verder uit. De sponsordeal is voor nu alleen nog voor dit seizoen.

OOK INTERESSANT: 'Jumbo heroverweegt sponsoring van Max Verstappen na 2024'

Red Bull en Monster

Celsius is uiteraard niet de eerste energydrankfabrikant die we op de grid zien van de koningsklasse. Red Bull, tien jaar voor het debuut van het Red Bull Racing-team zelf, was in 1995 al de hoofdsponsor van Sauber en vervolgens ook een sponsor van Arrows, toen Enrique Bernoldi als teamgenoot van Jos Verstappen en Heinz-Harald Frentzen bij het team uitkwam in 2001 en 2002. Monster Energy is sinds de terugkeer van Mercedes in de Formule 1 in 2010 de officiële energydrankpartner van de Duitse renstal. Daarnaast is het ook een persoonlijke sponsor van Lewis Hamilton. We kunnen natuurlijk ook niet de controversiële, voormalige hoofdsponsor van Haas, Rich Energy, vergeten.