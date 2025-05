Het is de dag van de F1 Grand Prix van Monaco, die om 15:00 uur gaat beginnen en de achtste race van het seizoen 2025 zal zijn. Tot nu toe is het zonnig en mooi weer geweest, maar is dit zondag ook het geval?

De coureurs konden tijdens de drie vrije trainingen en de kwalificatie zonder enig probleem hun sessies afwerken. De zon scheen en werd af en toe verstoord door wolken, maar er was geen regen te bekennen. Charles Leclerc domineerde de drie vrije trainingen door drie keer op P1 te eindigen, maar tijdens de kwalificatie werd hij net door Lando Norris afgetroefd. De Monegask werd wel tweede voor Oscar Piastri. Max Verstappen gaat vanaf P4 beginnen dankzij de gridstraf van Lewis Hamilton.

Weerbericht Grand Prix Monaco

Ook op zondag zal het weerbeeld hetzelfde zijn als op vrijdag en zaterdag het geval was. Er zal veel zon zijn, rondom de race wellicht wat meer bewolking dan tijdens de rest van de dag. Toch is de buitentemperatuur prima en is de kans op regen heel klein: 3%. Coureurs zullen dus vooral op hun strategie moeten gaan rekenen, zeker gezien een tweestopper/gebruik van drie bandensets verplicht is zondag.

