De Grand Prix van Monaco staat op het programma. Na alle trainingsuren en de kwalificatie gaat de belangrijkste sessie van het weekend vanmiddag van start.

Lando Norris heeft zich op pole position weten te zetten voor de race in Monte Carlo. Dat zal hij doen naast thuisheld Charles Leclerc. Daarachter staat kampioenschapsleider Oscar Piastri en op P4 vinden we Max Verstappen terug, die een plekje op is geschoven door de straf voor Lewis Hamilton.

Circuit de Monaco

Het Circuit de Monaco vormt komend weekend het strijdtoneel. Het is een van de circuits die al sinds het begin van de Formule 1 op de kalender staat; in 1950 werd hier de eerste Grand Prix georganiseerd. De race wordt komende zondag verreden over 78 ronden, op het circuit dat 3,3 kilometer lang is.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vanmiddag om 15:00 uur gaat de formatieronde voor de Grand Prix van Monaco van start.

Zondag 25 mei

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

