Red Bull-teambaas Christian Horner moet toegeven dat de poleposition zaterdag in Monaco niet binnen handbereik lag. Hij wijst op problemen met de banden, waardoor Max Verstappen geen grip wist te vinden.

In de aanloop naar de kwalificatie in Monaco zag het er nog goed uit voor Verstappen. Charles Leclerc was het hele weekend al erg snel, maar Red Bull zat daar niet ver achter. Toch was het uiteindelijk Lando Norris die de snelste tijd wist te rijden. Thuisheld Leclerc kwam iets meer dan een tiende tekort. Oscar Piastri bezet de derde plek, voor Lewis Hamilton. Verstappen start de race in Monte Carlo vanaf P5. Verstappen werd in Q3 nog opgehouden door Hamilton en de FIA buigt zich momenteel nog over een eventuele straf.

Grip was ver te vinden

Tegenover Viaplay legt Horner uit dat vooral sector twee Verstappen de das omdeed. "De eerste sector zag er nog oké uit, maar in de tweede sector had hij het lastig. De grip kwam er gewoon niet in. Dat is een beetje het probleem met deze banden: als je niet in het juiste window zit, dan verlies je flinke stukken rondetijd."

Tactiek

Hoewel de race in Monaco bekendstaat om het gebrek aan inhaalmogelijkheden, ziet Horner nog een mogelijke kans in een verplichte tweestopper. "Het is een nieuw format voor de race van morgen. Als de coureurs voor ons vast komen te zitten, kunnen wij misschien een strategische pitstop maken. Alles kan gebeuren, laten we zien hoe het uitpakt."

