Charles Leclerc en Lance Stroll hebben zich na de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Monaco moeten melden bij de stewards. Vanwege een crash tussen de twee liepen de Ferrari en de Aston Martin schade op. Desondanks was Leclerc aan het einde van de sessie alsnog de snelste man.

Het raceweekend in het prinsdom is officieel van start gegaan. Leclerc was sneller dan wie dan ook en zette een ronde neer van 1:11.964. De lokale held zat 0.163 seconden onder de tijd van Max Verstappen en drie à vier tienden onder Lando Norris, Alexander Albon en Oscar Piastri. Dat de lokale held het snelst was, kwam als een verrassing, want in de openingsfase was hij nog achterop Stroll geknald.

Nieuwe versnellingsbak voor Stroll

Stroll reed aan de linkerkant van de baan richting de krappe, welbekende haarspeldbocht. Hij liet Kimi Antonelli erlangs en dook vervolgens naar de rechterkant van de baan, omdat hij anders de bocht niet zou halen. Leclerc moest toen nog om de hoek komen en dus kon de Aston Martin-coureur hem niet zien. Leclerc crashte tegen Stroll en de rommel op de baan zorgde voor de rode vlag. Leclerc kon naar de pits met een gebroken voorvleugel, maar bij Stroll was de schade veel erger. Hij miste de rest van VT1 vanwege een gebroken achterwielophanging en de versnellingsbak moet ook vervangen worden, zo heeft Aston Martin bevestigd.

Leclerc en Stroll werden door de FIA gefloten naar de stewards. Die beginnen om 15:00 uur een onderzoek naar de crash.

