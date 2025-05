We zitten om 13:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste van drie vrije trainingen op stratencircuit van Monte Carlo en La Condamine. De F1 Grand Prix van Monaco is de achtste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de 82e maal gehouden worden in het prinsdom. Het is zo'n 21°C en deels bewolkt. Hoe gaat Max Verstappen het doen ten opzichte van de McLarens? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd