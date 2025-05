Max Verstappen heeft goede hoop dat de verplichte tweestopper voor de Grand Prix van Monaco de race van aanstaande zondag wat spannender en interessanter zal gaan maken.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Monaco, waar aanstaande zondag de zevende ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. De stratenrace in de dwergstaat is één van de paradepaardjes van de Formule 1-kalender vanwege het enorm krappe circuit en de historische en prachtige omgeving, maar op de zondag zelf gebeurt er vaak weinig spannends. De muren staan dusdanig dicht bij dat inhalen op de baan vrijwel onmogelijk is, waardoor de kwalificatie vaak voor een groot deel de uitslag van de race in beton giet.

Verplichte tweestopper in Monaco

De voornaamste mogelijkheden om posities te winnen zijn de start en de pitstop, waar coureurs kunnen proberen door middel van een overcut of undercut verder naar voren te komen. De Grand Prix van Monaco is normaliter een race waar de rijders slechts één keer naar binnen hoeven voor nieuwe sloffen, maar om iets meer spanning aan de zondag toe te voegen, heeft de Formule 1 besloten dat de coureurs dit jaar verplicht minimaal twee keer naar binnen moeten.

Een gekkenhuis

"Het kan twee kanten opgaan", vertelt Max Verstappen daarover. "Het kan vrij simpel verlopen, of het kan een gekkenhuis worden, omdat er safety cars bij komen kijken of omdat de teams niet de juiste beslissingen nemen [wat betreft het moment van pitten]. Ik denk dat dit het spannender zal maken. Normaal is het zo dat als die ene pitstop goed gaat, je gewoon de race uitrijdt. Dan hoef je je alleen maar te blijven focussen en de muur niet te raken. Maar met twee stops kan er misschien iets ontstaan. Mensen gaan een gokje wagen, gokken wat het juiste moment is om te stoppen. Dus hopelijk wordt het wat spannender."

