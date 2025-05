Het team van Red Bull Racing wist de bandenslijtage in Imola onder controle te houden. Dat zorgde hier en daar toch wel voor gefronste wenkbrauwen. Tegen het uitstekende bandenbeheer van McLaren leek niemand opgewassen, maar Pierre Waché legt in gesprek met Auto Motor und Sport uit dat Red Bull wel degelijk iets heeft gevonden.

Hoe McLaren erin slaagt om de banden precies in het juiste werkvenster te houden, daar bestaan verschillende theorieën over. Wat het papaja-oranje team in ieder geval doet, is volgens de FIA volledig binnen de regels. Zo werd de bolide van Oscar Piastri in Miami nog uitvoerig gecontroleerd, maar de FIA concludeerde dat er niets mis was met de remmen. Er gaan geruchten over een speciaal materiaal in de remtrommel van McLaren, waardoor de temperatuur stabiel blijft en de banden niet oververhit raken.

Update lijkt te werken en asfalt in Imola werkte ook mee

McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit dat Imola qua aerodynamica het tegenovergestelde is van Miami en dat Red Bull simpelweg een goede stap heeft gezet met haar updates. Technisch directeur Pierre Waché wijst op het asfalt in Imola, dat Red Bull in de kaart speelde ondanks de hoge temperaturen. "Bij bepaalde soorten asfalt met specifieke bandenmengsels verandert het slijtagemechanisme van de banden in ons voordeel bij warm weer." Toch wilde Waché niet prijsgeven wat Red Bull nu precies anders doet: "Dat zou te veel onthullen."

Impact updates

Volgens AMuS zorgen de updates van de RB21 voor een betere balans én een groter werkvenster. De nieuwe vloer, die Verstappen al in Miami kreeg, zorgt voor een stabieler niveau van downforce. Daarnaast zijn de vernieuwde luchthappers van de sidepods geoptimaliseerd en zorgt de luchtstroom richting de diffuser voor een andere manier van koeling van de achterremmen. Hoewel dat in Imola goed heeft uitgepakt, benadrukt Red Bull-adviseur Helmut Marko dat het team moet blijven ontwikkelen. "Het zal nog wel even duren voordat het zo goed werkt als bij McLaren", aldus de adviseur van Red Bull Racing.

