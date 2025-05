Nadat afgelopen weekend de Europese triple header in Imola werd geopend, staat komend weekend de historische F1 Grand Prix van Monaco op het programma. Het weer zou wel eens een rol kunnen gaan spelen komend weekend.

Sinds de coronacrisis wonnen Max Verstappen, Sergio Pérez, Verstappen en Charles Leclerc de races in Monaco. Verstappen won dus tweemaal, maar greep er in 2024 naast. Leclerc won toen eindelijk zijn thuisrace door Oscar Piastri en Carlos Sainz achter zich te houden. Verstappen werd tijdens die races zesde, vooral door een matige kwalificatie. Het is niet voor niets dat de kwalificatie in Monaco als de belangrijkste zaterdag van het seizoen wordt gezien.

Weerbericht Grand Prix Monaco

Vooral op vrijdag en zaterdag zal er in Monaco kans zijn op regen. Op vrijdag is de kans 42% en op zaterdag zelfs 62%. De drie trainingen en de kwalificatie kunnen dus wel eens in regenachtige omstandigheden verreden gaan worden. Op zondag is er voorlopig maar 11% kans op regen. Het hele weekend is het zo'n twintig graden Celsius.

