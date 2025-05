Lando Norris heeft vanaf P4 een ijzersterke race neergezet. Er waren verschillende inhaalacties te zien, maar het hoogtepunt was het gevecht op het laatste moment van de race, waarin hij in een clash belandde met teamgenoot Oscar Piastri in strijd om P2.

Na een spectaculair gevecht tussen de McLarens aan het einde van de race kwam Norris als winnaar uit dat gevecht. Het scheelde niet veel of beide auto's lagen eruit, maar Norris heeft tijdens deze race getoond dat er niet aan hem getwijfeld moet worden. Hiermee is hij op een keurige tweede plek geëindigd. Het leek overigens ook het maximaal haalbare voor de oranje bolide: de Red Bull van Max Verstappen was de gehele race de allersnelste

Gevecht met Russell was het begin van een geweldige race

Hij laat zich uit over het begin van de race, waar hij in gevecht kwam met Russell: "Je zag bij George dat hij veel moeite had met de banden, dus dat is een situatie waar je van moet profiteren. We zijn aan het racen, maar we weten allemaal dat hij heel erg goed is. Overigens is hij wel een eerlijke racer." Het was een race met vele gevechten en spannende momenten, met als hoogtepunt de clash tegen Piastri op het einde.

Red Bull was onverslaanbaar

Dat het een lange race was, dat bevestigt de Britse coureur zelf ook: "Ja, het was vanuit dat oogpunt een lange race. Het was niet makkelijk om in te halen, maar we hebben gedaan wat we konden. Max reed een goede race, ze [Red Bull, red.] waren vandaag snel, waarschijnlijk net iets sneller. Het was een goede race; voor ons als team is tweede en derde geweldig. Zij waren vandaag gewoon te sterk voor ons." Het is dus duidelijke taal van Norris, die tevreden terugkijkt op deze race.

