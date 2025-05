Lando Norris kijkt kritisch naar zichzelf na de kwalificatie voor de Grand Prix van Imola. De McLaren-coureur vangt de race aan vanaf de vierde plaats, en dat is naar eigen zeggen simpelweg niet goed genoeg.

De strijd om pole position voor de Grand Prix van Imola leek opnieuw tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris te gaan. Uiteindelijk was het echter Max Verstappen die zijn Red Bull op slechts 0.043 seconde achter Piastri op de tweede plaats zette. Norris werd slechts vierde, met George Russell vlak voor hem. Op de vraag van GPFans wat er mis ging in zijn laatste snelle run in Q3, vertelt de nummer twee in het wereldkampioenschap: "Ik maakte veel fouten. Ik ben nooit goed genoeg tijdens mijn laatste ronde in de kwalificatie. Iedereen gaat [in zijn laatste ronde] altijd sneller en ik ga altijd langzamer. Het is niet goed genoeg."

Artikel gaat verder onder video

Norris wijst naar zichzelf

Norris zoekt de schuld bij zichzelf, en wil niet naar de auto wijzen: "De auto is geweldig. Hij staat op pole en het is de beste auto uit het veld. Het ligt bij mij, ik ga niet de auto de schuld geven. Als ik rondetijd probeer te vinden, lukt het niet. In mijn carrière tot nu toe is de kwalificatie altijd mijn sterke punt geweest en dit jaar loopt het niet goed. Ik wil voor pole vechten en de dingen lopen nu niet zoals het moet. Ik werk hard, het team ook. Het is lastig, maar het is wat het is."

Een aantal kansen in de race

Op het smalle Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari vormt op de baan inhalen een uitdaging, en dus hoopt de Brit iets anders te kunnen proberen: "We kunnen wat proberen met de strategie. Ik hoop dat de banden snel dood gaan. Misschien levert dat kansen op om een overcut of undercut te doen. Maar we hebben nog niet op de harde band gereden, dus er zijn nog veel vraagtekens. De start is een goede mogelijkheid, maar het is hier lastig om meer dan één persoon in te halen voor de eerste bocht. En ik race tegen coureurs die veel risico's nemen. Het seizoen is nog lang, dus ik moet het balanceren."

Gerelateerd