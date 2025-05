Argentijnse fans van Franco Colapinto lieten zich dit weekend niet van hun beste kant zien toen ze de Instagram van Yuki Tsunoda aanvielen met haatvolle en ook racistische comments. De Argentijn zelf werd zaterdag na de kwalificatie door GPFans gevraagd naar zijn mening over de zaak en spreekt zijn eigen fans toe.

Zoals we weten is social media doorgaans geen al te leuke en liefdevolle plek en na vrijdag heeft ook Red Bull-coureur Tsunoda dat aan den lijve ondervonden. Het Instagram-account van de Japanner werd bedolven onder de haatvolle en racistische comments. Tsunoda werd onder meer uitgescholden, racistisch beledigd om zijn Aziatische afkomst en 'Chinees' genoemd. Reden: tijdens de vrije training op vrijdag kreeg Tsunoda het even kortstondig aan de stok met Colapinto. De Argentijn, die dit weekend zijn debuut maakt voor het team van Alpine, reed de Aziaat meermaals in de weg, zo meende Tsunoda. Na verloop van tijd had hij er genoeg van en deelde hij de welbekende middelvinger uit aan zijn concurrent.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Tsunoda

Dat werd Tsunoda door de doorgaans fanatieke Zuid-Amerikanen niet in dank afgenomen. De meest grove dingen werden gezegd onder de laatste post van Max Verstappen zijn teamgenoot van een enkele dagen geleden. Soms krijgen coureurs niet helemaal mee wat er allemaal tegen hen gezegd wordt op het internet, maar uit een eerdere reactie van Tsunoda in de paddock bleek dat in zijn geval anders te zijn: "Ik begrijp dat fans hun landgenoot steunen, maar er moet natuurlijk wel ruimte zijn om iets te kunnen zeggen. Het gaat mij niet alleen om mezelf, want ze zeggen ook nare dingen over Doohan. Het is goed dat ze die energie hebben, maar probeer dat dan te controleren. Ze kunnen die energie op een veel positievere manier gebruiken", zei hij.

Colapinto spreekt fans toe

Even later verscheen Colapinto na zijn harde klapper in de kwalificatie ook in de media-pen. Nadat het uitgebreid over zijn onfortuinlijke crash ging, werd de situatie met zijn fans besproken. Colapinto gaf aan niet helemaal op de hoogte te zijn van de commentaren: "Ik heb niks gezien, dus ik weet het niet helemaal. Ik hoorde dat Yuki zoiets deed", zei hij terwijl hij het welbekende handgebaar demonstreerde. "Hij had gelijk, als ik eerlijk ben. Het is iets in de auto met het team, zoiets is altijd lastig met miscommunicaties en dergelijke. Hij had het recht om boos te zijn. Ik weet niet precies wat de Argentijnen hebben gezegd", reageerde Colapinto op de vraag van GPFans.

Vervolgens kreeg Colapinto uitgelegd wat er allemaal speelde met de Argentijnse comments op Tsunoda zijn account en kreeg hij de vraag of hij wellicht een boodschap had richting hen: "Ik weet dat ze extreem gepassioneerd zijn. Ze zijn altijd erg wreed tegenover andere mensen. Ze moeten respect tonen, dat is alles wat we willen. Deze dagen is er ontzettend veel haat op social media. Natuurlijk willen we, dat proberen we altijd, het respectvol en rustig houden daar tegenover alle coureurs", zo besloot de Alpine-coureur.

Gerelateerd