Yuki Tsunoda heeft dit weekend geen vrienden gemaakt in Argentinië. De Japanner kwam tijdens de vrije training Franco Colapinto tegen, en het was al de zoveelste keer dat de Alpine-coureur hem in de weg reed. In het heetst van de strijd deelde Tsunoda een middelvinger uit, maar de Argentijnse fans sloegen terug.

Op de socialmedia-pagina van Tsunoda waren niet alleen haatberichten te vinden; ook racistische opmerkingen doken op. Over het verhitte moment in de cockpit legt Tsunoda tegenover onder meer GPFans uit dat hij nog altijd achter zijn reactie staat. "Ik had het recht om iets te zeggen. Ik zei niets dat echt erg was. Ik deed dat uit frustratie, dat was alles," aldus de Red Bull-coureur. Wel baalt hij ervan dat hij nu het mikpunt is geworden van de Argentijnse fans. "Ik begrijp dat fans hun landgenoot steunen, maar er moet natuurlijk wel ruimte zijn om iets te kunnen zeggen."

Goed dat fans energie hebben, maar wel goed gebruiken

Hoewel Tsunoda de emotie begrijpt, wijst hij ook op zijn eigen veiligheid. Jack Doohan was eerder al het mikpunt van de Argentijnse fans en moest zelfs onder beveiliging het circuit verlaten. "Het gaat mij niet alleen om mezelf, want ze zeggen ook nare dingen over Doohan. Het is goed dat ze die energie hebben, maar probeer dat dan te controleren. Ze kunnen die energie op een veel positievere manier gebruiken," gaat Tsunoda verder.

Moet niet zo langer doorgaan volgens Tsunoda

Tsunoda wil bovendien duidelijk maken dat zijn kritiek vooral gericht is op de fans, niet op Colapinto zelf. "Franco doet natuurlijk wat hij kan. Maar als dit blijft doorgaan en alleen maar erger wordt, dan moet daar op een gegeven moment wel iets van gezegd worden," besluit hij.

