Max Verstappen is momenteel bezig met het weekend van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola en stelt dat de upgrades van Red Bull en de komende raceweekenden belangrijk gaan zijn. Niet alleen voor het seizoen, maar ook over zijn nabije toekomst bij het team. Tot nu toe probeerde Verstappen er vooral omheen te praten, maar nu is hij openhartig.

Verstappen gaat tegenover De Telegraaf in op zijn veelbesproken toekomst. "Weet je wat het probleem is: als je echt kon kiezen en puur naar prestaties kijkt, dan zou je bijna elk seizoen wel van team kunnen wisselen. Maar dat kan natuurlijk niet. Het is ook allemaal een beetje lastig in te schatten. Volgend jaar is alles weer nieuw in de sport. En iedereen kan wel roepen dat ze weten wie de beste papieren heeft, maar niemand weet het zeker. Het enige team dat het op dit moment het beste voor elkaar heeft, is McLaren. En de auto’s en motoren veranderen volgend jaar, maar als je zo’n voordeel behoudt op de banden, dan is dat wel significant. En dan is dat volgend jaar ook zo.”

Denkt Verstappen na over zijn toekomst?

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag of hij serieus nadenkt over zijn toekomst bij Red Bull. "Ik denk dat ik altijd nadenk en heb nagedacht over mijn toekomst. Ook in de goede jaren. Aan de andere kant vind ik dat ik er redelijk rustig onder ben op dit moment.” Toch stelt de Nederlander dat hij verwacht in 2026 ook weer coureur te zijn van Red Bull. "Dat heb ik wel altijd tegen het team gezegd. Dat is de bedoeling. Tenzij het heel raar loopt. Maar dat [een vertrek] is op dit moment niet mijn intentie.” Verstappen heeft nog tot eind 2028 contract bij zijn huidige team.

Verstappen duidelijk richting Red Bull

Toch spreekt de Nederlander niet overduidelijk uit dat hij ook in 2026 nog coureur van Red Bull is, iets wat hij eigenlijk al het hele seizoen doet. "Omdat ik eerst wil zien hoe de rest van het seizoen, of in ieder geval een deel daarvan, verloopt. Dat er grote, fatsoenlijke stappen gezet kunnen worden door het team. De komende wedstrijden zijn heel belangrijk. Ja, ook voor mijn toekomst. Dan heb ik het niet eens per se alleen over volgend jaar, maar in het algemeen. Ik denk dat iedereen in het team dat ook wel beseft.”

