Vrijdag werden de eerste twee vrije trainingen verreden en hoewel de teams vaak op zaterdag nog een paar tienden weten te vinden, zijn er wel longruns gereden. Die laten een duidelijk beeld zien, waarbij McLaren domineert. Max Verstappen zit er niet ver achter, maar ziet enkele concurrenten nog voor zich.

McLaren maakt voorlopig de dienst uit binnen de Formule 1. De MCL39 is op zaterdag niet heel veel sneller dan Mercedes of Red Bull, vooral tijdens de race wordt de voorsprong gepakt. De lage mate van bandenslijtage is bij de MCL39 een flink wapen, waar de rivalen voorlopig nog geen antwoord op hebben gevonden. Ook tijdens het eerste Europese weekend, waar veel teams updates voor mee hebben genomen, is er nog steeds een duidelijke favoriet.

Artikel gaat verder onder video

McLaren domineert in long runs

Het duo van McLaren wist als enige rondetijden in de 1:19 op het bord te zetten. Gemiddeld is Lando Norris de snelste van de twee en daarachter staat Charles Leclerc. Ook thuisheld Kimi Antonelli wist in de buurt van de snelste tijden te rijden en teamgenoot George Russell kwam gemiddeld zo’n twee tienden tekort op zijn teamgenoot. Lewis Hamilton heeft weliswaar gemiddelden die prima mee kunnen met de top, maar dat is gebaseerd op slechts vier rondjes. Max Verstappen heeft de gang in de RB21 nog niet gevonden en komt ongeveer zes tienden tekort op racepace.

Imola VT2 (X: F1GuyDan) Piastri Norris Russell Antonelli Leclerc Hamilton Verstappen Tsunoda Sainz Albon 19.911 20.162 20.308 20.535 20.311 20.573 20.595 X 20.391 20.631 19.626 20.093 20.367 20.322 19.975 X 20.288 20.538 20.334 X 19.821 X X 20.284 19.656 20.023 X 20.850 20.710 20.862 20.413 19.874 X 20.068 20.079 20.337 20.247 20.629 20.406 X 20.148 19.787 20.290 20.018 20.079 X X 20.887 20.372 20.481 20.509 20.098 20.281 20.202 20.314 X 20.244 20.916 20.738 20.475 20.179 19.971 20.705 20.277 X 19.734 20.972 20.950 20.145 20.413 19.735 X 20.593 20.468 20.796 X X X X X X X 20.853 X X X 20.595 X X X X X X X X X 20.658 X X X 20.043 19.998 20.485 20.272 20.173 20.167 20.514 20.795 20.442 20.572

Gerelateerd