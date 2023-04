Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 18:21

Carmelo Ezpeleta, de CEO van Dorna Sports, de houder van de commerciële rechten van de MotoGP, en Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, zijn in gesprek gegaan over de mogelijkheid om in de toekomst een raceweekend te delen. Dat bevestigde Ezpeleta tegenover SoyMotor.

Het gesprek zou anderhalve week geleden in Portugal hebben plaatsgevonden. De seizoensopener van de MotoGP werd toen gehouden op Autódromo Internacional do Algarve in Portimão.

Niet eenvoudig

"Het is iets waar Stefano en ik aan hebben gedacht, hoewel het op dit moment niet kan," zo liet Ezpeleta weten. "We gaan het onderzoeken, omdat het niet iets eenvoudigs is. Er zijn problemen met de veiligheid [van de circuits], omdat onze maatregelen in sommige gevallen niet samenvallen met die van [de Formule 1]. Er zijn ook problemen met sponsors... maar we blijven nadenken." Voor 2027 zal het sowieso niet lukken, "omdat we contracten hebben getekend met de circuits tot 2027." Of het mogelijk is op een stratencircuit van Madrid, wat wellicht de nieuwe bestemming kan worden voor de Grand Prix van Spanje in F1, antwoordde hij: "Wij hebben erg grote run-offs nodig en dat is niet makkelijk op een niet-permanent circuit."

Problemen naast sponsors en veiligheid

Naast problemen met sponsors en de veiligheid zullen er nog meer obstakels zijn: van faciliteiten in de pitstraat voor beide wereldkampioenschappen tot de capaciteit in de paddock voor onder andere hospitality. Ook gebruiken Formule 1 en MotoGP compleet verschillende banden en het rubber dat dan op de baan terechtkomt, zou mogelijk ook voor problemen kunnen zorgen. Daarnaast hebben F1 en MotoGP twee compleet verschillende fanbases en de vraag is of er wel genoeg ruimte is voor alle toeschouwers.