Vincent Bruins

Zondag 2 april 2023 20:47

Casey Stoner heeft via sociale media laten weten dat de FIA zich moet schamen voor de incidentrijke Grand Prix van Australië. Er was een recordaantal rode vlag-situaties in de Formule 1-race op het circuit van Albert Park.

Stoner is geboren en opgegroeid in Australië, en hij is een legende in het wereldkampioenschap voor tweewielers. In 2007 werd hij kampioen in de MotoGP met Ducati. Voor 2011 maakte de nu 37-jarige de overstap naar Honda om een tweede wereldtitel te pakken. Tijdens het seizoen van 2012 kondigde hij zijn pensioen aan. Mede door de politieke stress genoot hij niet langer van deelnemen aan de MotoGP. Na een jaartje racen op vier wielen in het voorprogramma van de V8 Supercars werd hij testrijder voor Honda. Stoner uitte vandaag zijn kritiek op de Grand Prix in Melbourne.

Rode vlaggen

Er waren maar liefst drie rode vlag-situaties in Australië, een nieuw record in de Formule 1. De eerste werd veroorzaakt door Alexander Albon. Hij lag op een geweldige zesde positie in de blauwe bolide van achterhoedeteam Williams, maar crashte hard in bocht zes. Kevin Magnussen raakte de muur bij het uitkomen van bocht twee met nog vier ronden te gaan en de wedstrijdleiding wilde maar al te graag voorkomen dat de race achter de Safety Car zou finishen. Na een tweede rode vlag was het chaos bij de herstart: Carlos Sainz spinde landgenoot Fernando Alonso in de rondte, Nyck de Vries werd aangereden door Logan Sargeant en de Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon duwden elkaar in de muur. De rode vlaggen werden voor de derde maal gezwaaid. Na een rondje achter de Safety Car kwam Max Verstappen als eerste over de streep. Het duurde een uur om de laatste vier ronden af te leggen.

Onnodige rotzooi

"Jullie hebben jezelf voor schut gezet vandaag met de Formule 1," liet Stoner weten aan de FIA via Twitter. "Wat een onnodige rotzooi. Onthoud alsjeblieft dat dit op de eerste plaats een sport is en op de tweede plaats entertainment, en niet andersom."