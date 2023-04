Vincent Bruins

Er moet overwogen worden de starttijd van de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park naar eerder op de zondag te verschuiven. Dat vindt Sergio Pérez, want volgens hem was het erg gevaarlijk om met de laagstaande zon nog te racen.

De Mexicaan moest de race in Melbourne vanuit de pitstraat aanvangen. De Red Bull Racing-coureur wist geen tijd neer te zetten in de kwalificatie na alle tripjes door de grindbak op de zaterdag. Vervolgens had de Oostenrijkse renstal onderdelen van de power unit vervangen en de ophanging anders afgesteld, terwijl de RB19-bolide in parc fermé stond. Checo maakte uiteindelijk vijftien posities goed en werd benoemd tot Driver of the Day.

Safety Car ongunstig

"Het doel was om de schade te beperken en dat is ons gelukt," vertelde Pérez tegenover Marca, nadat hij als vijfde over de streep was gekomen. "Het was echt een rommeltje met de DRS-trein aan het begin. Ik moest veel meer risico nemen dan dat ik eigenlijk wilde om vooruit te komen. Het was een gok om buiten te blijven en de Safety Car bleek niet gunstig te zijn voor ons, omdat iedereen naar binnenging, dus er was ook weinig dat we nog qua strategie konden doen. Het was vanaf dat moment een lastigere race."

Verandering starttijd

Pérez vindt dat het nodig is om na te denken over de tijd waarop de Grand Prix van Australië van start moet gaan. Door alle incidenten en rode vlaggen werd er pas na half zes lokale tijd met de zwart-witgeblokte vlag gezwaaid. De zon stond dus laag aan de horizon in de slotfase van de race. "Aan het einde waren er veel incidenten en de rode vlag was ook echt nodig," legde de 33-jarige uit. "De laatste herstart was gevaarlijk, ten eerste omdat de banden niet warm waren en ten tweede omdat we niks konden zien. We kunnen niet racen in zulke omstandigheden. Op een dag gaat er een enorm ongeluk gebeuren, omdat we er blind op af rijden."