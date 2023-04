Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 13:39

Max Verstappen is niet tevreden met het optreden van de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Australië. Er werd driemaal met een rode vlag gezwaaid door de FIA en dat was volgens Verstappen compleet overbodig. De Red Bull-coureur is van mening dat het alleen maar voor extra gevaar en chaos zorgt.

We moesten er vroeg voor uit de veren, maar de race in Australië stelde absoluut niet teleur. Er viel vanaf het begin direct genoeg te beleven en ook de eerste rode vlag diende zich al vroeg in de wedstrijd aan. De echte chaos bleef echter bewaard tot het laatst, letterlijk tot de laatste paar ronden. Er werd wederom met de rode vlag gezwaaid, er vond een herstart plaats en direct daarna was er wéér een rode vlag. Een beetje teveel van het goede, zo concludeert Verstappen na afloop. Volgens hem zorgt dit er juist ook voor dat de FIA chaos creëert. Bij een rode vlag-situatie koelen de banden namelijk enorm af en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Koude banden gevaarlijk bij het remmen

Verstappen kreeg zelf in eerste instantie niet zoveel mee van de chaos die zich achter hem ontvouwde. Pas later zag hij op de beelden dat het een zooitje was en dat er meerdere auto's waren gecrasht. Hij heeft dan felle kritiek op de FIA. "Dat (die chaos, red.) creëer je ook als je een safety car naar buiten stuurt die zo langzaam rijdt. Daardoor krijg je geen temperatuur in je banden", zo vertelde hij na afloop van de wedstrijd bij Viaplay.

Hij vervolgt: "Je rijdt richting de grid met banden die gewoon twintig graden kouder zijn dan normaal. Dan heb je natuurlijk heel weinig grip bij de start, maar ook bij het remmen", zo wijst hij naar de grote hoeveelheid incidenten.

FIA creëerde zelf chaos met rode vlag

De regerend wereldkampioen snapt dan ook niet waarom de FIA steeds naar de rode vlag greep. "Die eerste bocht was alleen maar chaos. Ik snap sowieso niet waarom we al die rode vlaggen kregen. Alles wat er gebeurde, kon je uiteindelijk gewoon oplossen met een kraan ofzo. Met die rode vlaggen creëer je zoveel chaos", zo foetert hij.