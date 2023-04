Alonso na veel discussie tóch op het podium in Australië: 'Nog nooit zoiets gezien'

Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 09:46 - Laatste update: 09:54

Fernando Alonso heeft zijn derde podium op rij weten veilig te stellen tijdens de Grand Prix van Australië. Het was door alle chaos lang twijfelachtig of hij op het ereschavot plaats mocht nemen, maar uiteindelijk kwam het verlossende woord en kon Alonso zijn glimlach aan de wereld laten zien.

Alonso begon de race op Albert Park vanaf de vierde positie en wist uiteindelijk richting de podiumplekken te rijden. In de slotfase volgde er nog twee rode vlaggen, waardoor er wat chaos en verwarring ontstond. Bij de laatste herstart werd Alonso namelijk aangetikt, waardoor hij spinde en plekken verloor. Direct daarna volgde er nogmaals een rode vlag, waardoor de wedstrijdleiding besloot de stand van twee ronden eerder te hanteren. Hierdoor kwam Alonso uiteindelijk toch nog op het podium en dat resulteerde in een brede glimlach bij de Spanjaard.

Alonso heeft deze chaos nog nooit meegemaakt

Na afloop verscheen hij bij David Coulthard, die de gridinterviews verzorgde. Op de vraag of hij ooit zo'n chaotische race had meegemaakt, antwoordde Alonso: "Waarschijnlijk niet. Het was een rollercoaster van emoties vandaag. Er gebeurde veel, ook op het laatst. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurde." Alonso is content met de derde plaats, want Mercedes was volgens hem buiten bereik. "Mercedes was behoorlijk snel, Hamilton verrichtte geweldig werk, dus we nemen genoegen met plek drie."

Rode vlaggen pakten gemengd uit voor Aston Martin

De vele rode vlaggen en safety cars zorgden voor gemengde gevoelens bij Aston Martin, zo laat Alonso weten. "De eerste rode vlag hielp ons, want we konden hierdoor een paar 'gratis' plekken pakken, maar die (rode vlag, red.) daarna niet. Maar we pakken P3 en P4 met tevredenheid." Vervolgens ging hij nog in op het feit dat hij nu in alle drie de races op de derde plek is geëindigd. "Ik heb nu drie derde plekken, dus laten we nu een keer voor de tweede plaats gaan", zo knipoogt de tweevoudig wereldkampioen.