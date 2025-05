McLaren-teambaas Andrea Stella kan ergens wel genieten van het feit dat de focus van veel van zijn rivalen op de remmen van de MCL39 ligt. De Italiaan stelt dat de concurrentie zich beter kan bezighouden met hun eigen wagen en dat de FIA niets vreemds heeft gevonden na het onderzoek vorige week in Miami.

De remmen van McLaren liggen onder een vergrootglas. Veel van de concurrenten vermoeden namelijk dat het op temperatuur houden van de banden, iets waar McLaren in uitblinkt, daar mee te maken heeft. Red Bull Racing heeft zich diverse keren erover uitgelaten en hoewel McLaren de afgelopen jaren zelf ook veelvuldig naar rivalen heeft gewezen, vindt Stella inmiddels dat de concurrentie zich beter op zichzelf kan richten.

FIA heeft niets vreemds gevonden

Tegenover Viaplay legt Stella over de remmen van de MCL39 uit: "Ik heb gezien dat er veel interesse is in dit onderwerp. Dat heeft er zelfs toe geleid dat de FIA even naar het ontwerp kwam kijken en niet geheel verrassend zei de FIA dat alles helemaal in orde is." De teambaas wil weinig kwijt over de innovaties, maar zegt dat de basis bij McLaren simpelweg erg sterk is. "We zijn erg trots op wat we tot op heden hebben bereikt en dat is gebaseerd op de fundamenten. Dat is gebaseerd op het gefocust zijn op onszelf. Als ik zie dat onze rivalen zich vooral op ons focussen, dan letten ze eigenlijk niet op zichzelf," gaat hij verder.

Focus op McLaren, betekent dat rivalen verkeerde afslag hebben genomen

De concurrentie had in eerste instantie iets illegaals in gedachten, maar dat lijkt er voorlopig niet te zijn. De aandacht die nu op McLaren ligt, daar geniet Stella wel van: "Als zij naar enige magie in ons ontwerp zoeken, dan letten ze niet op hun eigen fundament. Voor mij is dat goed nieuws. Ik hoop dat we in de toekomst meer van dit soort saga's krijgen. Dat betekent namelijk dat onze concurrenten de verkeerde afslag hebben genomen."

