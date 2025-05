Het team van Ferrari heeft zich volgens Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, tijdens de eerste vrije training niet aan de regels gehouden. Bauer merkte op dat de bandenspanning van Charles Leclerc tussentijds werd aangepast, en dat is in strijd met het technische reglement.

Om 15:30 uur viel de vlag voor de eerste vrije training in Imola. Lewis Hamilton wist namens Ferrari de snelste tijd te rijden. Met een 1:16.641 is hij op de vijfde plek in de tijdenlijst terug te vinden. Leclerc worstelde vooral met zijn helm, die tijdens de sessie iets losser zat dan hij wilde. Uiteindelijk kwam de Monegask niet verder dan P12.

Bandenspanning

Toch hangt Leclerc mogelijk nog een straf boven het hoofd. De FIA heeft namelijk geconstateerd dat de bandenspanning van de linker- en rechtervoorband werd aangepast. "Tijdens de eerste vrije training werd opgemerkt dat de bandenspanning aan de linker- en rechtervoorzijde van set 16602 op auto 16 werd aangepast na een run, terwijl de auto stilstond in de garage en vóór hij opnieuw naar buiten ging met dezelfde set", aldus Bauer. Deze handeling is niet conform het reglement: "Deze aanpassing werd niet uitgevoerd volgens de procedures zoals vastgelegd in TD003Q 2. g. ii." Bauer heeft de kwestie voorgelegd aan de stewards, die zich erover zullen buigen.

Ai! Mogelijk een straf voor Leclerc!🇮🇹 pic.twitter.com/Vq6Wm6ZBP6 — GPFans NL (@GPFansNL) May 16, 2025

