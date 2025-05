Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zit er nog wel wat meer in het vat dan de zevende plek van Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Imola. De teambaas vertelt bij Sky Sports F1 dat er nog geen ronden zijn gereden in vrije lucht en dat de evolutie van de baan iets sneller ging dan verwacht.

Het raceweekend in Imola werd van tevoren aangemerkt als mogelijk omslagpunt voor Red Bull, maar in aanloop naar de wedstrijd zijn de verwachtingen inmiddels getemperd. Tijdens de eerste vrije training had Verstappen veel last van de achterkant van de RB21; die moest hij namelijk iets vaker opvangen dan hem lief was. De viervoudig kampioen moest uiteindelijk genoegen nemen met P7, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda de zestiende tijd liet noteren.

Baanevolutie

Horner ziet dat de teams steeds minder downforce op de wagens zetten: "Als je naar Williams kijkt in de laatste race, dan reden ze bijna met vleugels in Monza-specificatie. Dat is waar we nu staan met deze reglementen. En ook hoe de banden zich gedragen." Specifiek over de openingssessie in Italië laat de teambaas weten dat er nog geen ronden zijn gereden in vrije lucht, en dus is het nog even gissen naar hoe competitief het pakket is. "De baanevolutie ging vrij snel en we hebben nog niet in vrije lucht gereden en kregen geen echt goede ronde op die tweede set banden."

C6-band van Pirelli

Tijdens de sessie bleek vooral de mediumband snel te zijn, en Horner zag dat veel teams die probeerden te sparen in VT1. "Pirelli heeft hier zachtere banden meegebracht, dus de meeste teams reden met een paar sets softs om de mediums voor de race te sparen. Het wordt dus interessant."

