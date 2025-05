Hoe werkt de mediadag in de Formule 1 eigenlijk precies? GPFans is ter plaatse in de paddock en Imola en geeft een kijkje achter de schermen.

De donderdag in de Formule 1 staat te boek als de mediadag. De aanwezige media - zowel de geschreven pers als de radio- en televisiezenders - krijgen de kans om alle twintig coureurs te spreken. Maar hoe gaat zo'n dag er precies aan toe? GPFans is dit weekend aanwezig in de paddock in Imola en verslaggevers Jan Bolscher en Brian van Hinthum geven een kijkje achter de schermen. Check hoe het te werk gaat in onderstaande video!

