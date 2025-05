Terwijl Lewis Hamilton bij Ferrari op zoek is naar zijn achtste titel in F1, gaat zijn vader Anthony Hamilton vanaf juni een rol krijgen bij de FIA. Het autosportorgaan voegt de vader van de zevenvoudig wereldkampioen toe, iets wat het volgende maand tijdens een conferentie in Macau bekend zou gaan maken.

Dit weet The Times te melden voorafgaand aan het weekend van F1 in Imola. Anthony Hamilton zou al achttien maanden lang met president Mohammed Ben Sulayem werken en zou hierbij indruk hebben gemaakt op Ben Sulayem. Anthony Hamilton zou een rol krijgen waarin hij kan helpen om jonge coureurs te helpen in de autosport en richting F1 of een andere raceklasse. Volgens hem verdienen ze meer bescherming van de media en andere invloeden van buitenaf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen bespreekt testdag op Nordschleife: 'Daarom had ik die nepnaam nodig'

Hamilton en Hadjar

Toen Isack Hadjar aan het begin van dit seizoen in Australië al voor de race uitviel door een crash tijdens de opwarmronde, was daar in de paddock Anthony Hamilton om hem te troosten. De jonge Hadjar, die zijn debuut maakte, kon dit waarderen, terwijl Anthony Hamilton ook van buitenaf veel lof kreeg voor zijn actie. Anthony Hamilton kan zich vanaf juni dus gaan laten gelden in een officiële rol bij de FIA.

Onbeperkt simracen + live de GP op Silverstone kijken met een hapje en een drankje? Bestel nu je kaarten voor het GPFans VIP Event.

Gerelateerd