De opvallendste coureurswissels van Red Bull in de Formule 1

Op 26 maart 2025 stond de Formule 1-wereld op zijn kop. Na twee races besloot Red Bull Racing Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda. Weinigen hadden gerekend op de snelste coureurswissel in de Formule 1-geschiedenis. Toch is het voor Red Bull geen uitzondering om tijdens het Formule 1-seizoen een wissel door te voeren. Dat komt ook doordat het bedrijf eigenaar is van twee Formule 1-teams: Red Bull Racing en Racing Bulls (voorheen Toro Rosso / Alpha Tauri). We zetten vier eerdere gevallen op een rij en kijken ook hoe deze wissel heeft uitgepakt.

2006: Robert Doornbos voor Christian Klien

In 2006 kende Red Bull Racing een uiterst teleurstellend seizoen. Eerste coureur David Coulthard behaalde slechts 13 WK-punten en eindigde daarmee als 13e in het eindklassement. Tweede man Christian Klien verging het nog slechter. Hoewel de Oostenrijker in de eerste GP met een achtste plaats in Bahrein 1 WK-punt veroverde, zakte de autocoureur daarna ver terug. In 7 van de 15 races haalde Klien niet eens de finish. Drie races voor het einde was het geduld van de renstal op en werd Klien vervangen door Robert Doornbos.

De Nederlander had de nodige ervaring opgedaan als testrijder bij onder meer Minardi. Doornbos kon geen wonderen verrichten en eindigde in zijn drie GP’s als 12e, 13e en 12e. Voor het volgende seizoen was er voor Doornbos geen plek meer. Onze landgenoot nam afscheid van de Formule 1 en was later succesvol in onder meer het Indy Car-racen. Klien ging verder als testrijder bij Red Bull en Honda, om in 2020 nog drie GP’s te rijden voor het Hispania Racing Team.

Eerlijk is eerlijk: zo slecht was Daniil Kvyat niet begonnen aan het seizoen. Na een zevende plaats in Bahrein eindigde de Rus in China als derde, waarmee hij na drie races op 21 WK-punten stond. Wel veroorzaakte Kvyat meerdere botsingen, waardoor hij de bijnaam ‘de torpedo’ kreeg. Nadat hij in zijn vierde GP wederom tweemaal de wagen van Sebastian Vettel aanreed, was dat voor Red Bull reden om de Rus al na vier races terug te zetten naar Toro Rosso. Zijn plek werd ingenomen door de 18-jarige Max Verstappen. De Nederlander had bij Toro Rosso al de nodige indruk gemaakt en stond bekend als het grootste talent in de Formule 1. Al snel bleek de wisseling een volkomen terechte keuze. Verstappen verbaasde de hele racewereld door bij zijn Red Bull-debuut meteen de GP van Spanje te winnen. Daarmee werd hij zowel de eerste Nederlander als de jongste coureur die een Formule 1-race op zijn naam schreef. Verstappen eindigde in zijn eerste seizoen knap als vijfde, en zou later uitgroeien tot meervoudig wereldkampioen en steevast favoriet bij het wedden op F1 bij sports betting Nederland.

De geknakte Kvyat kon bij Toro Rosso niet meer overtuigen. Na nog twee onopvallende jaren bij Toro Rosso werd Kvyat dan ook bedankt voor bewezen diensten. Verrassend genoeg keerde hij in 2020 terug als vervanger van de vertrokken Pierre Gasly. Daar was zijn laatste wapenfeit een knappe derde plaats in de GP van Duitsland.

2019: Alex Albon voor Pierre Gasly

Na het vertrek van Ricciardo werd Pierre Gasly de nieuwe collega van Max Verstappen. Maar al bij de wintertests kreeg de 23-jarige Fransman flink wat kritiek te verduren van zijn leidinggevenden. Gasly veroorzaakte tijdens de testen nogal wat kostbare crashes. Ook toen het raceseizoen begon, had Gasly de grootste moeite om de wagen onder controle te krijgen. In sommige wedstrijden werd hij door Verstappen zelfs op een ronde achterstand gezet. Na 12 races had de leiding genoeg gezien. De Fransman werd teruggezet naar Alpha Tauri, terwijl Alex Albon de omgekeerde weg bewandelde. Veel succes had de wissel dit keer niet. Ook Albon overtuigde niet en werd in 2021 op zijn beurt vervangen door Sergio Pérez. Gasly zelf hervond zich bij Alpha Tauri en wist in 2020 zelfs de GP in Italië te winnen. Anno 2025 is Gasly actief voor het F1-team van Alpine.

2023: Daniel Ricciardo voor Nyck de Vries (Alpha Tauri)

Nyck de Vries was in 2022 als testrijder in dienst voor Williams, toen hij als invaller negende werd bij de GP in Italië. Dat maakte indruk bij Red Bull, dat de Nederlander binnenhaalde voor zijn opleidingsteam Alpha Tauri. Met zijn ervaring als wereldkampioen Formule 2 en Formule E werd er van de 27-jarige De Vries heel wat verwacht.

Maar bij Alpha Tauri vond De Vries nooit zijn draai. Zijn collega, Yuki Tsunoda, presteerde een stuk beter dan de Nederlander. De Vries’ beste resultaat was een 12e plaats in Monaco. Al snel liet de Red Bull-leiding zijn ongenoegen blijken. Na slechts tien races werd De Vries uit de wagen gehaald en vervangen door Daniel Ricciardo. Deze reed acht GP’s, waarin hij het nauwelijks beter deed dan de Vries. De Nederlander stapte na een jaar Formule 1 over naar de Japanse Super Formula. Ricciardo bleef in 2024 nog een jaar voor het tweede Red Bull-team racen, tot hij vijf races voor het einde werd vervangen door het nieuwe talent, Liam Lawson.

