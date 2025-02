Robert Doornbos leeft inmiddels zijn droom in Dubai, de nieuwe woonplaats van hem en zijn gezin. De oud-Formule 1-coureur kondigde eind vorig jaar aan te zullen emigreren naar het Midden-Oosten en heeft inmiddels zijn eerste periode achter de rug. De beelden daarvan deelde hij recentelijk op zijn Instagram-account.

Begin december van het afgelopen jaar maakte Doornbos bij het Race Café van Ziggo Sport bekend te zullen stoppen als analist bij het programma. De oud-coureur moest zijn taken neerleggen vanwege een aanstaande verhuizing naar Dubai. "Ik ga emigreren. Ik ben naast Formule 1-analist ook ondernemer en dan komen er kansen voorbij en voor mij zijn er prachtige kansen voorbij gekomen in het Midden-Oosten. Dus ik ga met mijn gezin die kant op emigreren", zo liet de Rotterdammer, die regelmatig te gast is op het YouTube-kanaal van GPFans, weten in de studio. Inmiddels is Doornbos neergestreken op zijn nieuwe adres en daar heeft hij het zichtbaar naar zijn zin, zo blijkt uit beelden op zijn Instagram-account.

Doornbos en gezin genieten van luxe in Dubai

Op de gedeelde beelden is te zien dat Doornbos er met zijn gezin warmpjes bij zit in Dubai. Ze hebben aan de Perzische Golf een prachtig stekje bemachtigd. Zo is op de foto's een vrijstaand huis te zien, met een zwembad en buitenhaard. Ook laat Doornbos op zijn Instagram zien hoe hij een helikoptervlucht maakt over het land dat bekend staat om zijn welvaart en luxe. De wederhelft van Doornbos, Chantal Bles, heeft het ook zichtbaar naar haar zin in het zonovergoten paradijs. Op de beelden is ze met een grote glimlach te zien, onder meer op een foto waarbij ze met Doornbos onder het genot van een versnapering geniet van het adembenemende uitzicht op grote hoogte.

