Jacques Villeneuve is van mening dat Lewis Hamilton heeft wat er voor nodig is om uit dit dalletje bij Ferrari te klimmen, maar de voormalig wereldkampioen vraagt zich af of de Italiaanse grootmacht hem genoeg vrijheid geeft.

Lewis Hamilton kent een teleurstellende start van het seizoen in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kende in China een hoogtepunt met het winnen van de sprintrace, maar verder verlopen de weekenden moeizaam. Over de boordradio is regelmatig te horen hoe hij met zijn engineer aan het steggelen is, en ook qua performance lijkt Hamilton het lastig te vinden om het maximale uit de Ferrari te halen.

Verloren titel aan Verstappen

"Het vreet energie", vertelt Jaques Villeneuve bij Vision4Sport. "Lewis Hamilton heeft een paar slechte jaren bij Mercedes gehad, die energie hebben gevreten. Het verliezen van het wereldkampioenschap aan Max Verstappen: dat is waar het begon. De nieuwe Ferrari had spannend en leuk moeten zijn. Dat was het ook tijdens die sprintrace, maar daarna werd het ineens een voortzetting van die paar jaar bij Mercedes. Het Italiaanse publiek is hard. Het is niet makkelijk om daar te zijn."

Kan Hamilton nog terugkomen?

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "In het verleden wist hij steeds terug te komen, hij is niet zwak. Het hangt ervanaf wie hij om zich heen heeft. Hij heeft een aantal mensen nodig om op te kunnen leunen. De auto van afgelopen jaar zag er niet heel ingewikkeld uit om in te rijden. Je moet je afvragen of hij een engineer heeft waar hij echt mee samen kan werken. We hebben het al eens gehad over de vrijheid die Max Verstappen bij Red Bull heeft. Heeft Lewis de vrijheid om aan zijn set-up te werken? Of is het een team dat de coureurs vertelt hoe ze moeten rijden en stil moeten zijn? Je weet het niet."

