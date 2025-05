Het is voor Red Bull Racing aftellen naar de Grand Prix van Imola. Tijdens dit weekend zullen de nieuwe updates aan de auto actief worden, iets waar men veel van verwacht. Paul Monaghan, hoofd-engineer bij Red Bull, blikt vooruit op de race in Italië.

Het team uit Milton Keynes kent allesbehalve een gemakkelijk seizoen. Hoe verder het team het seizoen inging, hoe meer de problemen naar voren kwamen. De snelheid was erg matig, de balans van de auto kende problemen en de grip was ook een aandachtspunt. Het team probeert er alles aan te doen om Max Verstappen een betere auto te geven: zo werden er tijdens de GP in Miami al updates naar voren gehaald, namelijk een nieuwe vloer voor de auto.

Geen 'magie' gebruiken voor updates

Waar veel mensen hoge verwachtingen hebben, blijft Monaghan op zijn hoede: "Nogmaals, dit is geen Harry Potter-magie. We zwaaien niet met een toverstok waardoor alles ineens perfect is. Het draait om zorgvuldig en grondig ingenieurswerk en slimme mensen. We bouwen langzaam verder. In Jeddah zag ik weinig verschil [aanpassingen aan de auto, red.], dus misschien gaan we erop vooruit", zo zegt hij tegenover algemene media.

Doel is duidelijk voor Red Bull

De Britse engineer is duidelijk over de plannen: "We mogen veranderingen doorvoeren wanneer we dat willen, als het binnen de mogelijkheden ligt. We hebben een vast aantal medewerkers en een budget. Die beperken ons, maar het doel blijft: de beste auto bouwen en steeds verder verbeteren. Dat doet ieder team." Het is dus nog de vraag wat we gaan merken van de updates.

