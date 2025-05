Oscar Piastri heeft zijn medeleven betuigd aan landgenoot Jack Doohan, die zijn zitje bij Alpine is kwijtgeraakt aan Franco Colapinto. De Australiër sprak zijn steun uit voor zijn vriend in het programma TODAY.

Alpine heeft de knoop doorgehakt en Jack Doohan vervangen door Franco Colapinto. De Argentijnse coureur stond al enige tijd klaar achter de schermen voor zijn terugkeer in de Formule 1. Hij krijgt nu vijf races de kans om te laten zien wat hij waard is, terwijl de inmiddels op de reservebank gezette Doohan een evaluatieronde krijgt voor de Britse Grand Prix op Silverstone.

Artikel gaat verder onder video

Jack Doohan

McLaren-coureur Oscar Piastri, momenteel leider in het wereldkampioenschap, sprak vol lof over de prestaties van Doohan: "Ik heb de verhalen gezien. Als dit het einde is voor Jack, dan denk ik dat hij heel erg trots mag zijn, vooral omdat hij de Formule 1 heeft bereikt," aldus Piastri in het programma TODAY. Hij benadrukt dat het niet eenvoudig is om de Formule 1 te bereiken, vooral niet als je uit Australië komt.

Hoofd omhoog houden

Ondanks de tegenslagen die de jonge Australiër heeft moeten incasseren, is Piastri optimistisch over de toekomst van zijn landgenoot. Hij moedigt hem zelfs aan om zijn hoofd omhoog te houden: "Als hij zijn laatste Grand Prix heeft gereden, dan denk ik dat hij zijn hoofd omhoog moet houden. Is een Formule 1-coureur geweest, niemand gaat dan meer van je afpakken. Ik weet zeker dat hij een succesvolle loopbaan voor de boeg heeft, wat er ook moge gebeuren in de toekomst."

Debuut in Abu Dhabi

Doohan maakte eind vorig jaar zijn debuut als vervanger van Esteban Ocon in Abu Dhabi, maar wist geen punten te scoren. Alhoewel het succes in de Formule 1 hem dus is ontglipt, is de wereldkampioenschap-leider ervan overtuigd dat Doohan een mooie loopbaan voor zich heeft, wat er ook gebeurt.