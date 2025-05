De Grand Prix van Miami werd een race voor Red Bull Racing en Max Verstappen om snel te vergeten. Niet alleen was het gat met McLaren buitengewoon groot, ook operationeel ging er tijdens het weekend weer een hoop mis. Na afloop zijn de druiven zuur en is het tijd voor een vroege, maar heldere conclusie.

Zondag vertrok kersverse papa Max Verstappen vanaf pole position in Miami op jacht naar zijn tweede overwinning van het seizoen. De Nederlander wist wel dat hij het zwaar zou krijgen met het afweren van de McLarens, die onder droge en warme omstandigheden dit seizoen ijzersterk zijn in de races. Lange tijd leek regen ook een onderdeel van de race te gaan spelen, maar die bleef uit, waardoor Verstappen op zichzelf aangewezen was. Uiteindelijk kreeg hij na rondenlang vechten met zowel Oscar Piastri en Lando Norris beide McLarens om zijn oren, die ook nog eens aan de horizon verdwenen.

Artikel gaat verder onder video

Het was alarmerend om te zien wat er zich ontvouwde bij de Oostenrijkse formatie en eigenlijk was het ook gewoon weer het herhaaldelijke liedje van dit seizoen. In de kwalificaties lijkt de RB21, met name ook door de stuurmanskwaliteiten van Verstappen, zich uitstekend te kunnen meten met de beste auto's van het veld, om dan in de race zelf weer totaal niet mee te kunnen. Op basis van één rondje is de wagen in handen van Verstappen de tweede auto en wellicht zelfs de gedeeld eerste auto op de grid, maar op de zondagen is het een compleet ander verhaal. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvoor lijkt het koelen van de banden, wat in de race zelf natuurlijk voor meer levensduur en dus betere pace zorgt. Iets wat bij McLaren meer dan op orde is. Ook de remmen en de balans blijken terugkerende problemen.

Verstappen lijkt nu al op te geven

Hoewel je zou zeggen dat het vroeg in het seizoen is en we nog alles voor te strijden hebben, was de taal die Verstappen na de race in Miami uitsloeg niet mals en zelfs redelijk 'deprimerend', zoals Helmut Marko zou zeggen. "Ik kom hier om te winnen, maar we zitten er mijlenver vandaan. Dan maakt het mij niet zoveel uit of ik nu derde of vierde word. Op dit soort circuits heeft McLaren een enorm voordeel, als je kijkt hoe zij met hun banden omgaan. Dat is wel duidelijk. In de race hoef je niet vol op de limiet te rijden. En als je de banden dan koeler houdt, zoals McLaren doet, dan heb je meer grip. Zo simpel is het. Als wij zouden weten hoe zij dat doen, zouden we het direct ook doen. Maar zo makkelijk is het niet."

Verstappen liet zich daarna ook uit over de kansen in het kampioenschap: "Hier had ik nul komma nul kans. Hopelijk zorgen de komende updates voor een betere balans in de auto, maar we zullen blijven worstelen met het te heet worden van de banden. Als je dan kijkt naar de voorsprong die McLaren heeft, hebben we realistisch gezien geen heel grote kans om te winnen", zo zei de viervoudig wereldkampioen. Hoewel we weten dat Verstappen vaak kritisch kan zijn na afloop van een slecht weekend, is het toch redelijk alarmerend dat we hem nu al horen zeggen dat er realistisch gezien niet zo'n grote kans meer is om het gat te gaan dichten.

Marko ook zeer bezorgd

Op zich zijn de uitspraken van Verstappen wel enigszins te verklaren, zeker als je bekijkt wat Marko na de race te melden had. De McLarens reden tijdens de race in Miami in hun eigen competitie. De omstandigheden in Miami waren zeer optimaal voor de papayagekleurde bolides. De McLarens gaan goed bij warme temperaturen en nu we richting het Europese zomerseizoen beginnen te gaan, lijken deze warme temperaturen nog veel meer op het programma te gaan staan.

"Te langzaam, we zijn gewoon te langzaam. We hebben het vandaag gezien. Als ze bij McLaren echt voluit gaan, dan liggen we zeven tienden tot een seconde per ronde achter. Vandaag hebben we de echte snelheid van McLaren gezien, ik denk pas voor het eerst dit jaar. Dit laat het echte beeld zien", zo viel Marko met de deur in huis over de 'ware pace' van de concurrent. "Er komt meer aan in. We hebben veel werk te doen, voor Imola al meteen. We moeten performance vinden en dat moet ook direct gebeuren. Het was deprimerend om te zien hoe snel McLaren echt is. Deze race heeft het echte beeld laten zien", zo hoorden we de Oostenrijker in navolging van Verstappen grote zorgen uiten.

Updates en flexi-wings

De updates voor Red Bull zijn dus één van de laatste strohalmen in het Formule 1-seizoen met het oog op die felbegeerde vijfde titel van Verstappen, maar hoeveel hoop kan daar nu écht op gevestigd worden? Onder technische leiding van Adrian Newey kon je er vanuit gaan dat een nieuwe update op de Red Bull negen van de tien keer raak zou zijn qua verbetering op de auto, maar sinds hij het schip verlaten heeft en het stokje door Pierre Wache overgenomen is, lijkt het eerder andersom te zijn met één op de tien updates die écht goed werken. In 2024 leek de auto op bijna geen enkele update goed te reageren en stond de Red Bull duidelijk stil in de ontwikkeling ten opzichte van de concurrentie. Een stevige houvast is dat dus niet.

Die andere laatste strohalm ligt in Barcelona, wanneer de veelbesproken flexi-wings van de auto's moeten verdwijnen. Het is iets waar door Red Bull al het hele seizoen, met name aan het begin van het jaar, naar gewezen wordt. Bij McLaren lijken ze daar minder huiverig voor te zijn en stellen ze dat het ze helemaal niet zo'n groot voordeel oplevert. Afgaande op de laatste woorden uit het Red Bull-kamp van Verstappen en Marko én de grote voorsprong die er momenteel is qua pure pace voor Oscar Piastri en Lando Norris, lijkt het onwaarschijnlijk dat het gat na het verbieden van die speciale vleugels helemaal gedicht zal worden, zeker gezien er volgens Marko dus zeven tienden tot een seconde voorsprong ligt voor McLaren. Aan het begin van het seizoen werd de hoop daarop gevestigd, maar vanuit het Oostenrijkse kamp wordt er ook steeds meer over de flexi-wings gesproken.

Chaos in de pitstraat

Dan heeft de Milton Keynes-formatie dit seizoen nog een ander fors probleem aan de broek hangen: het operationele gedeelte. De afgelopen jaren kon je er de klok op gelijk zetten dat Red Bull de zaakjes zowel aan de pitmuur als tijdens de pitstops uitstekend op orde zou hebben. Zelden zagen we foute stops, rare strategische keuzes en domme blunders, maar dit seizoen is alles ook daarin ineens anders. Zo hadden we de niet zo lekker verlopen pitstop in Japan en was daar ook het falende licht tijdens de pitstops in Bahrein van Verstappen en Yuki Tsunoda.

Afgelopen weekend ging het weer mis, toen Verstappen in de sprintrace zomaar losgelaten werd terwijl Andrea Kimi Antonelli naar zijn pitcrew gereden kwam, waardoor er contact was en hij een tien seconden straf aan zijn broek kreeg en zo kostbare punten verloor. Oorzaak van de problemen lijkt het vertrek van Jonathan Wheatley te zijn, onder wiens leiding het allemaal altijd crescendo verliep en we zelden rare fouten zagen zoals in dit seizoen het geval is. Zelfs als Red Bull het gat qua pure snelheid met McLaren weet te dichten, lijken ze op het operationele gebied dus ook nog een straatlengte achter te liggen.

Conclusie: geen wereldtitel voor Verstappen

Groot gat aan pure snelheid, weinig hoop op succesvolle updates, wellicht minder schade voor McLaren door het verbod op de flexi-wings dan gehoopt, gefaal aan de pitmuur en in de pitstraat én een Verstappen en Marko die het opgegeven lijken te hebben wat betreft 2025. Het is als Nederlandse Formule 1-fan wellicht niet leuk om te horen, maar na zes races lijken we te kunnen concluderen dat het er dit jaar simpelweg niet in gaat zitten voor Verstappen om zijn vijfde wereldtitel op een rij te pakken. Het gat met de McLarens is simpelweg té groot en er zijn té weinig aanknopingspunten om het allemaal op korte termijn om te zien draaien voordat het te laat is. Helemaal te laat om op te geven is het nog niet, maar vijf voor twaalf is het zeker. Anders is het voor Christian Horner en zijn formatie wellicht een beter idee om de gedachten langzaam richting 2026 te verplaatsen. Volgend jaar weer een kans.

Gerelateerd