De F1 Grand Prix van Miami kreeg nog een staartje door het protest van Red Bull Racing omtrent de P3 van George Russell. De FIA keurde dit protest af omdat er niet genoeg bewijs was en Russell tevens gewoon van zijn gas af was gegaan, waardoor Red Bull dus geen podiumplek kreeg.

In de podcast GPFans Raceteam gaan presentator Sebastian Kissing en analist van dienst Nicolás Quarles van Ufford in op het protest dat Red Bull na de race inleverde bij de FIA. "Tijdens de race zei GP [Gianpiero Lambiase, race-engineer Verstappen] al tegen Max via de boardradio van 'blijft binnen de vijf seconden van Russell.' Max vroeg vervolgens waarom, waarop Lambiase zei 'maak je er geen zorgen over.' Ik dacht dat het van Lambiase een manier was om Verstappen bij te les te houden, want het leek er een beetje op dat Max toen [einde van de race] al dacht van laat maar."

Protest van Red Bull

Dit ging dus echter om het protest dat Red Bull zou indienen, zag ook Nicolás later. "Het was dus met een reden, er zat wel wat achter. Red Bull dat een protest indient, een protest waarvan je - als je objectief kijkt - van tevoren al weet dat het niks gaat worden, net als ze deden met dat incident met Piastri in Djedda. Het hoort bij de sport, de grijze gebieden opzoeken en dan als jij de concurrent bent ga je klagen, dat is een integraal onderdeel van de sport."

'Red Bull moet kappen met die protesten'

Toch denkt Nicolás dat Red Bull moet oppassen. "Red Bull moet wel echt gaan oppassen dat ze het niet te veel gaan doen. Zowel deze als die in Djedda zijn wel echt heel ver gezocht. Het is niet alsof ze alleen een protest indienen, ze doen alsof wat zij zeggen absoluut waar is en daar kan niet aan getwijfeld worden. Ik denk dat als je dit blijft doen, je een beetje je krediet gaat verliezen. Je kan niet overal zo een toneelstuk van maken denk ik. Als er op een gegeven moment wel iets aan de hand is, gaat de FIA ook een keer denken van 'laat maar, die Red Bull-jongens die zeuren op alles.' Dat kan oprecht tegen ze gaan werken. Horner die met foto's bij de media komt. Ik denk dat ze daarmee moeten gaan kappen, want het gaat alleen maar tegen ze werken."

