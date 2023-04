De verwarrende finish van de Grand Prix van Australië uitgelegd

Remy Ramjiawan

Maandag 3 april 2023 15:41

De FIA was na het vallen van de vlag in Melbourne de gebeten hond. Zo'n negen uur nadat de startlichten op het Albert Park Circuit werden gedoofd, werd pas het eindresultaat definitief gemaakt. Het had natuurlijk alles te maken met de chaotische race die in Melbourne plaatsvond en GPFans heeft uitgezocht welke cruciale beslissingen de FIA heeft gemaakt, die uiteindelijk hebben geleid tot de finish zoals we die hebben gezien.

Max Verstappen wist uiteindelijk de zege te pakken na de lange wedstrijd in Melbourne. Lewis Hamilton en Fernando Alonso wisten de andere podiumplekken te pakken en dus stonden er drie kampioenen op het erepodium. Toch had dat er iets anders uit kunnen zien, want Kevin Magnussen zorgde met zijn crash in de 54e ronde voor een paar opmerkelijke beslissingen van de FIA. De internationale autobond koos ervoor om na de schuiver van de Deen de tweede code rood-situatie in te lassen, omdat er in hun ogen te veel puin op de baan lag. Met nog twee ronden te gaan werd het peloton weer de baan opgestuurd voor een staande herstart. Daarbij bleek dat de banden bij veel coureurs niet op temperatuur waren en dus volgde er een chaotische herstart, waarbij onder andere de twee Alpine's elkaar tegenkwamen, Nyck de Vries zijn wedstrijd zag eindigen in de grindbak en Alonso van de baan werd getikt door landgenoot Carlos Sainz. Er volgde weer een code rood en met nog één ronde te gaan werd er uiteindelijk gekozen voor een finish achter de safety car.

Artikel gaat verder onder video

Eindresultaat achter het bureau definitief gemaakt

Na het gesteggel in Saoedi-Arabië, waarbij Alonso zijn podiumplek verloor, maar een aantal uren daarna weer terugkreeg, was het de FIA in Melbourne er alles aan gelegen om het ditmaal wel snel af te ronden. Toen Magnussen de muur raakte in Melbourne kwam de safety car de baan op en de verwachting was dat de race uiteindelijk ook zou eindigen achter de veiligheidswagen, met nog twee ronden te gaan. Er werd echter gekozen voor een code rood, waardoor er dus automatisch werd gekozen voor een sprintrace over twee ronden, die uiteindelijk in totale chaos eindigde.

Verstappen liet zich na de race al kritisch uit door te stellen dat hij niets van de rode vlag begreep en dat de FIA deze problemen eigenlijk zelf heeft gecreëerd. De tweevoudig kampioen had liever een safety car-situatie gezien en achtte een rollende start op dat moment als veiligere optie. Het hele weekend hadden de coureurs namelijk al moeite om de banden op temperatuur te krijgen. Ook Alonso had vraagtekens over de vele rode vlag-situaties en zei: "De FIA heeft nu eenmaal meer informatie dan ons, maar we gaan in Bakoe maar eens vragen wat de redenen voor de rode vlaggen waren." Toch was niet iedereen van mening dat de FIA uiteindelijk verantwoordelijk was voor de chaos, want Esteban Ocon vond juist dat de rijders simpelweg te veel aan het pushen waren en te veel risico's namen.

Uitleg beslissingen FIA

De FIA had de safety car op de baan gestuurd na de schuiver van Magnussen, maar nadat bleek dat er toch wel veel onderdelen op de baan lagen, werd dit verhoogd naar een rode vlag. In de paddock gaan er geluiden op dat deze beslissing alleen was genomen, zodat er uiteindelijk geen finish achter de safety car zou zijn. Ook Verstappen snapte niets van de keuze: "Veel coureurs snapten niet waarom er ineens een rode vlag viel."

In het verleden heeft de FIA een soortgelijke beslissing echter ook genomen. Verstappen viel tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 uit met een klapband. Destijds viel er ook een rode vlag om al het puin van de baan te halen en vervolgens kwam er een staande herstart voor de resterende twee ronden. Het is vergelijkbaar met wat er zondag in Australië gebeurde, zij het dat er in Melbourne minder puin op de baan lag, waardoor enkele coureurs van mening waren dat dit ook had kunnen worden afgedaan met slechts een safety car. Vorig jaar in Monza eindigde de race echter wel achter de safety car toen Daniel Ricciardo zijn McLaren langs de baan parkeerde vanwege een olielek en aangezien het bergen van de wagen te lang duurde, was er ook toen een finish achter de safety car.

Volgorde herstart

Met nog twee ronden te gaan gingen de lichten uit op het Albert Park Circuit en dat zorgde uiteindelijk voor een enorme chaos waarbij diverse auto's van de baan werden getikt. Vervolgens viel weer de rode vlag en toen kwam de vraag op wat nu precies de bedoeling is voor dat laatste rondje. De startvolgorde moest nog worden bepaald en daar hadden enkele teams verschillende ideeën bij. Nico Hülkenberg lag ten tijde van de ongeregeldheden op de vierde plek. Verstappen had, als leider van de wedstrijd, nog niet de eerste sector gehaald en dus had de FIA naar de tweede safety car-lijn kunnen kijken. Dat deed de autobond vorig jaar tijdens de crash van Zhou Guanyu in Silverstone namelijk ook. Toch vonden de stewards dat in Australië niet een betrouwbare, maar vooral ook geen eerlijke scheidslijn. Veel coureurs waren namelijk op dat moment enorm veel risico aan het nemen om goed de eerste bocht te halen.

Tweede safety car-lijn op het Albert Park Circuit.

Terug naar de vorige ronde

Uiteindelijk sloeg de FIA de tweede safety car-lijn in de wind en koos het ervoor om terug te gaan naar de startopstelling van de ronde ervoor. Dat betekende dat de beide Alpine's buiten de punten vielen, Pierre Gasly had namelijk zijn teamgenoot uit de wedstrijd gereden in de herstart daarvoor. Ook Carlos Sainz was niet blij, want hij kreeg een vijf seconden-straf voor het toucheren van Alonso en viel terug van plek vijf naar de twaalfde stek.

Winnaars en verliezers

Er waren dus duidelijke winnaars en verliezers door de beslissing van de FIA. Het was voor het team van Haas dan ook de reden om een officieel protest in te dienen, waarbij het team uiteindelijk geen gelijk kreeg. Het Amerikaanse team wilde dat de tweede safety car-lijn als startvolgorde werd aangehaald en daardoor zou Hulkenberg op P4 worden afgevlagd. Er waren meerdere teams die baat hadden bij een mogelijke verandering van de einduitslag, maar het was alleen Haas die naar de FIA stapte. Alfa Romeo had nog wat kunnen winnen, maar Xevi Pujolar (trackside engineer Alfa Romeo) vertelde dat alles grondig was gecontroleerd en dat het team tot de conclusie was gekomen dat het allemaal correct was. De FIA wees uiteindelijk het protest van Haas af, omdat de autobond simpelweg niet verplicht is om de tweede safety car-lijn als uitgangspositie te nemen.