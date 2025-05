Lando Norris kwam op zondag als tweede over de streep in Miami achter zijn teamgenoot, daar waar een overwinning ook op tafel lag. Martin Brundle is van mening dat Norris de zege verloor door het gevecht met Max Verstappen bij de start.

Tijdens de start van de Grand Prix van Miami leek Norris al vroeg op zoek te gaan naar de leiding van de race toen hij Verstappen voorbij probeerde te steken. De Nederlander gooide echter - zoals je van hem kan en mag verwachten - pontificaal de deur dicht voor zijn concurrent, waardoor Norris een hoop plekken verloor. De Brit moest namelijk even uitwijken en zag daardoor een hoop bolides voorbij komen. Het zorgde voor frustraties bij Norris en een onderzoek van de FIA, al bleek Verstappen binnen de lijntjes gekleurd te hebben.

Problemen Verstappen

Zoals gezegd zakte de Britse rijder dus na de start terug in het veld door het gevecht met Verstappen en moest hij zich vanaf P6 terugvechten in de race, iets dat hem uiteindelijk de tweede plek achter teamgenoot Oscar Piastri opleverde. Brundle snapte dat Norris in de ankers ging: "Ik denk niet dat Lando heel veel anders kon doen dan het gaspedaal intrappen. Max zit in de problemen aan de buitenkant van bocht één. Hij moet gas geven en gaan", zo vertelt de Britse analist tegenover Sky Sports.

Overwinning gekost

Brundle vervolgt: "Hij deed het goed om daar geen contact te laten ontstaan. Hij had geen andere keus dan gas te geven en te gaan, want het leek erop dat hij de plek kon innemen. Max gleed vervolgens nog een keer weg in bocht twee, waardoor hij over de baan heen ging. Lando had door dat hij op die manier in de muur terecht zou komen. Als hij nog een keer in dezelfde situatie terecht was gekomen, had hij hetzelfde moeten doen. Het paste gewoon net niet. Het heeft hem waarschijnlijk de overwinning van de Grand Prix gekost."

