BREAKING: Red Bull Racing lanceert protest bij stewards na Grand Prix Miami

Red Bull Racing is naar de FIA gestapt na de F1 Grand Prix van Miami. Ze hebben een protest ingediend tegen de Mercedes van George Russell. Ze hopen dat Max Verstappen op deze manier toch nog de derde plaats terug kan krijgen.

Verstappen vertrok vanaf de pole position op het Miami International Autodrome, maar verloor al gauw posities aan de McLarens, eerst aan Oscar Piastri en daarna Lando Norris. Ze reden in diezelfde volgorde op weg naar een oppermachtige één-twee overwinning voor het papajakleurige team. Verstappen wilde aan schadebeperking doen en was op weg naar een comfortabele derde positie, totdat een virtual safety car roet in het eten gooide. Russell had zijn pitstop nog niet gemaakt en profiteerde. Hij kwam voor de neus van Verstappen terug de baan op.

Red Bull tekent protest aan

Het lukte Verstappen niet om de Mercedes voorbij te gaan en moest dus genoegen nemen met de vierde stek. Red Bull spoorde de Limburger aan om binnen vijf seconden van Russell te blijven, maar omdat er geen onderzoek naar hem liep, was het onduidelijk waarom. Dat is nu echter wél duidelijk geworden. Red Bull heeft protest aangetekend tegen Russell, want ze vinden dat hij te hard reed onder gele vlaggen. Dit is iets waar Carlos Sainz en Pierre Gasly, die negende en dertiende werden respectievelijk, momenteel eveneens voor onderzocht worden.

