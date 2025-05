Verstappen en co rijden 'Grand Prix van Miami' in F1 LEGO-auto's

De Formule 1 heeft de traditionele Drivers Parade voorafgaand aan de Grand Prix van Miami wel heel bijzonder ingevuld. Normaliter stappen de F1-coureurs op een grote truck of in een klassieke auto's om hun ronde langs het publiek te maken, maar in Florida gooide men het over een heel andere boeg. Max Verstappen en consorten mochten een mini Grand Prix afwerken in LEGO-auto's.

Vlak voor aanvang van een Grand Prix maken de F1-coureurs traditiegetrouw een ronde over de baan om de massaal toegestroomde fans te begroeten. Meestal doen ze dit op een grote open truck of in oldtimers, maar in Miami werd een hele andere variant van de parade geïntroduceerd. De twintig coureurs stapen namelijk achter het stuur van een LEGO-versie van hun F1-auto. Het was een volledig bestuurbare wagen, bijna net zo groot als de orginele raceauto's. De coureurs konden duidelijk wel genieten van deze unieke ervaring, want als een kind in de snoepwinkel gingen ze het circuit over in hun LEGO-auto's.

Artikel gaat verder onder video

400.000 LEGO-stenen gebruikt voor F1-auto's

De auto's waarmee Verstappen en co hun 'mini Grand Prix' afwerkten waren gebouwd met ongeveer 400.000 LEGO-stenen. De unieke Drivers Parade had alles te maken met de meerjarige deal die de Formule 1 is aangegaan met LEGO. Het speelgoedmerk introduceerde ook al diverse LEGO-sets van alle tien de F1-teams. De mini-race in Miami was een volgende stap om LEGO in de schijnwerpers te zetten. Erg hard gingen de LEGO-auto's overigens niet, de coureurs gingen met zo'n 20 km/u over het circuit van het Miami International Autodrome. De auto's reden op echte banden van Pirelli.

Bekijk de beelden hieronder:

Contact between McLaren and Alpine... and the LEGO bricks go flying! 💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/V5wFZ9bOpw — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Joining drone cam as the drivers bring their LEGO cars home 🎥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/CHUqJcBoU1 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

