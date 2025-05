De Formule 1 Grand Prix van Miami gaat om 22:00 uur Nederlandse tijd van start. Weet Max Verstappen zijn verrassende pole position om te zetten in een overwinning, of delft hij het onderspit in gevecht met de McLarens?

Max Verstappen verraste op zaterdag vriend en vijand door in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami wederom een konijn uit de hoge hoed te toveren. Waar de Red Bull het hele weekend niet de snelheid had om écht vooraan mee te doen, plaatste hij zijn RB21 uit het niets op pole position voor de Grand Prix van Miami. Een flinke domper voor Lando Norris, die zich slechts 0.065 seconde achter de Nederlander op P2 plaatste. De indrukwekkende Kimi Antonelli was op zijn beurt slechts 0.002 seconde langzamer dan de Brit, en mag zodoende starten vanaf de derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling Grand Prix van Miami

Oscar Piastri completeert na een teleurstellende kwalificatie de tweede startrij op P4, met George Russell en Carlos Sainz daarachter. Alexander Albon, Charles Leclerc, Esteban Ocon en Yuki Tsunoda completeren in die volgorde de top tien. Isack Hadjar trapt het rechter rijtje af, met daarachter pas Lewis Hamilton in de Ferrari. Ook de zevenvoudig wereldkampioen kende geen gelukkige sessie. Alpine heeft onder parc fermé aan de auto van Pierre Gasly gesleuteld, waardoor de Fransman in plaats vanaf P18, vanuit de pitstraat start. Bekijk de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Miami hieronder.

Gerelateerd