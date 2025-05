Max Verstappen maakt een duidelijk statement richting de media na het behalen van pole positon voor de Grand Prix van Miami. Het krijgen van een kind, heeft hem duidelijk niet langzamer gemaakt.

Max Verstappen is afgelopen week samen met partner Kelly Piquet vader geworden van zijn eerste kindje: dochtertje Lilly. De Nederlander liet daarom op donderdag de mediadag aan zich voorbij gaan, en sloot op vrijdag aan op het circuit. In de media - en ook onder de coureurs - ging het logischerwijs uitgebreid over het heugelijke nieuws. Maar met name de buitenlandse pers schroomt het niet om direct een bepaald narratief in het leven te roepen: wordt de viervoudig wereldkampioen langzamer, nu hij een vader is?

Zijn vaders langzamer achter het stuur?

Het is een vraag die vaker voorbij komt in de Formule 1. Ga je eerder van je gas, als je kinderen thuis hebt zitten? Zo sprak Fernando Alonso na een zeer gewaagde inhaalactie op Michael Schumacher eens de inmiddels beroemde woorden: "Ik wist dat hij op de rem zou trappen. Hij heeft een vrouw en kinderen thuis." Verstappen wil hier echter niets van weten. Op zaterdag greep hij op zeer indrukwekkende wijze pole position, en in de persconferentie na afloop maakte hij een duidelijk statement. "Het was fijn dat ik een aantal dagen thuis kon doorbrengen, voordat ik hiernaartoe kwam. Als ze net geboren is, wil je zeker weten dat alles oké is", trapte hij af.

Verstappen maakt duidelijk statement

Verstappen vervolgde: "Het heeft me ook overduidelijk niet langzamer gemaakt, het vader zijn", doelde hij op het behalen van pole position, in een auto die onderdoet aan die van McLaren. "Dat is positief. Dat kunnen we dus ook direct uit het raam gooien, voor de mensen die dat steeds benoemen. Toen ik hier kwam, liep alles best vloeiend. Ik heb veel contact met mijn vriendin gedurende de dag. Ik krijg foto's en we facetimen. Dat was altijd al zo, maar nu is er een familielid bijgekomen."

