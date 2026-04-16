Groen licht voor nieuwe F1-race in 2028: financiën op orde en circuit onthuld

De Zuid-Koreaanse stad Incheon heeft groen licht gegeven voor de komst van een Formule 1-race, nadat een uitgebreide haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat het project economisch rendabel is. Burgemeester Yoo Jeong-bok maakte tijdens een persconferentie in het stadhuis bekend dat de financiën op orde zijn en dat het gebied rondom Songdo International City is geselecteerd als de beoogde locatie, meldt de krant Incheon Ilbo.

Het voorgestelde stratencircuit komt te liggen in de omgeving van het Songdo Moonlight Festival Park en zal gebruikmaken van bestaande openbare wegen. De ontworpen baan heeft een lengte van 4.960 meter en biedt de coureurs de mogelijkheid om een topsnelheid van 337 kilometer per uur te bereiken, wat volledig voldoet aan de moderne standaarden van de koningsklasse. Voor de layout en de evaluatie is nauw samengewerkt met het gerenommeerde ontwerpbureau van Hermann Tilke, dat eerder al verantwoordelijk was voor circuits als Sepang en Shanghai en stratencircuits als Bakoe en Las Vegas. Ook ontwierp hij het Korea International Circuit, wat tussen 2010 en 2013 de Grand Prix in Zuid-Korea organiseerde, maar vanwege de afgelegen locatie viel dit totaal niet in de smaak bij de fans.

Solide financiële basis

Uit de cijfers van het Korea Institute for Industrial Economics & Trade blijkt dat het project een solide financiële basis heeft. De zogeheten baten-kostenverhouding komt uit op 1,45, met totale verwachte baten van ruim 1,16 biljoen won en kosten die worden geschat op 802,8 miljard won. Om de druk op de publieke middelen te minimaliseren, is het de bedoeling dat de operatie voornamelijk door de private sector wordt geleid. De financiële steun vanuit de overheid en de gemeente blijft daardoor naar verwachting beperkt tot ongeveer 237,1 miljard won.

Verwachte impact en mondiale positie

De stad verwacht tijdens het driedaagse raceweekend dagelijks 120.000 toeschouwers te verwelkomen, wat in totaal zo'n 300.000 tot 400.000 binnenlandse en buitenlandse toeristen naar Incheon moet trekken. Dit enorme bereik, gecombineerd met tv-uitzendingen over de hele wereld, moet de stad positioneren als een wereldwijde topbestemming. Het evenement zal naar verwachting 4800 banen creëren en ongeveer 580 miljard won aan toerisme-inkomsten genereren. "Als we erin slagen gastheer te zijn van de Formule 1, wat naast de Olympische Spelen en het WK-voetbal wordt beschouwd als één van de drie grote mega-sportevenementen ter wereld, zal dit dienen als een baanbrekend keerpunt voor Incheon om een wereldwijde top tien-stad te worden", stelde burgemeester Yoo.

Volgende stappen en langdurige verbintenis

De pijlen van de organisatie zijn nu nadrukkelijk gericht op een debuut in 2028. Later dit jaar gaat de stad in overleg met het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme om de benodigde wetswijzigingen door te voeren en private exploitanten te selecteren, waarna het definitieve masterplan volgend jaar moet klaarliggen. Om de overlast voor omwonenden te beperken, staat de installatie van een 1800 meter lange geluidswal op de planning en komen er tijdelijke parkeerplaatsen om de verkeersdrukte op te vangen. Yoo benadrukte tot slot dat de stad inzet op een langdurige verbintenis: "Het is de bedoeling dat we een deal van ten minste vijf jaar sluiten, dus we verwachten dat het aanhoudende economische voordelen zal opleveren in plaats van een eenmalig evenement te zijn."